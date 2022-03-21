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Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı
Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, "Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı" dedi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:51+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran

Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı

16:51 21.03.2022
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İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, "Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı" dedi.
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