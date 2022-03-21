https://tr.sputniknews.com/20220321/hamaney-ekonomimiz-abd-yaptirimlarina-bagli-olmamali-1054923597.html
Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı
Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, "Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı" dedi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:51+0300
2022-03-21T16:51+0300
2022-03-21T16:51+0300
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iran
Hamaney: Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı
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Ayrıntılar geliyor
İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, "Ekonomimiz ABD yaptırımlarına bağlı olmamalı" dedi.