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Hamit Altıntop: Portekiz'i eleyerek Konya'da final maçı oynamak istiyoruz
Hamit Altıntop: Portekiz'i eleyerek Konya'da final maçı oynamak istiyoruz
A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü karşılaşacakları Portekiz'i... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T22:53+0300
2022-03-21T22:53+0300
spor
hamit altıntop
portekiz
türkiye
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A Milli Futbol Takımının Porto'da kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altıntop, "10 eleme maçından sonra ikinci olarak play-off'lara kaldık. Güzel bir kura oldu, en zor kura diyebiliriz. Ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Orada bunu değerlendirmek, fırsata çevirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.Altıntop, takımdaki oyuncuların ciddi bir sakatlığı olmadığını belirterek, "Çok ciddi bir şey yok çok şükür. Gelecek günlerde idmanlarda takip edilecek oyuncularımız. Hiçbirini riske atmayız. Hepsi çok değerli ve kıymetli. Oynama şansı olursa oynayacaklar ama doktora görüştüğümüz son detaylarda çok ciddi bir şey yok." şeklinde konuştu.Baskının ev sahibi Portekiz'in üzerinde olacağının altını çizen Hamit Altıntop, "Portekiz'de oynuyoruz, baskı onlarda olacak. Favoriler. Biz burada bir hava yakaladık yeni hocamız ve oyuncu grubuyla. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sadece sonuç olarak değerlendirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii böyle bir fırsat varken, ciddi şekilde her şeyimizi ortaya koyup biz de 29 Mart'ta final oynamak istiyoruz. Ülkemizde, Konya'da oynamak istiyoruz. İtalya ya da Kuzey Makedonya olur fark etmez. Böyle büyük bir fırsat varken her futbolcu her takım bu fırsatı değerlendirmek ister." değerlendirmesinde bulundu.Altıntop, "Stefan Kuntz, 'Türk halkının gurur duyacağı bir takım sahada olacak' açıklamasında bulundu. Takımda bu havayı görüyor musunuz?" sorusunu, "Bugün toplandık. Ama bu hava var bizde. Biz çalışmalarımızı son maçımızdan itibaren başlattık. Kura çekiminin ardından detaylara girme fırsatımız oldu. Bu süreçte oyuncularla iletişimimizi artırdık ve ziyaretlerimize başladık. Oyun planı üzerine de konuşuldu. Rakip takım analiz edildi. Bugünden itibaren daha çok takım havasını, takım ortamını, daha çok dinlenerek geçireceğiz. Maç gününde de en iyi şekilde ve dinlenmiş şekilde inşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız." şeklinde yanıtladı.Hamit Altıntop, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder gibi isimlerin formda olduğunun hatırlatılması üzerini ise, "Çok şükür takımdaki isimler formda. En önemlisi sakatlık olmasın. Performanslarda iniş ve çıkışlar olacaktır. Yusuf Yazıcı’dan bahsedelim. İnanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemeyiz. Kendisi karar verdi ve takımı değiştirdi. Bu da cesaret gerektiren bir durumdur. Yeni takımında lider bir pozisyonda ve skora etki etmesinin ayrı bir önemi var" açıklamasında bulundu.
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hamit altıntop, portekiz, türkiye

Hamit Altıntop: Portekiz'i eleyerek Konya'da final maçı oynamak istiyoruz

22:53 21.03.2022
© DHAHamit Altıntop
Hamit Altıntop - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü karşılaşacakları Portekiz'i deplasmanda yenerek 29 Mart'ta Konya'da İtalya ya da Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'na katılmak için final maçını oynamak istediklerini söyledi.
A Milli Futbol Takımının Porto'da kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altıntop, "10 eleme maçından sonra ikinci olarak play-off'lara kaldık. Güzel bir kura oldu, en zor kura diyebiliriz. Ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Orada bunu değerlendirmek, fırsata çevirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.
Altıntop, takımdaki oyuncuların ciddi bir sakatlığı olmadığını belirterek, "Çok ciddi bir şey yok çok şükür. Gelecek günlerde idmanlarda takip edilecek oyuncularımız. Hiçbirini riske atmayız. Hepsi çok değerli ve kıymetli. Oynama şansı olursa oynayacaklar ama doktora görüştüğümüz son detaylarda çok ciddi bir şey yok." şeklinde konuştu.
Baskının ev sahibi Portekiz'in üzerinde olacağının altını çizen Hamit Altıntop, "Portekiz'de oynuyoruz, baskı onlarda olacak. Favoriler. Biz burada bir hava yakaladık yeni hocamız ve oyuncu grubuyla. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sadece sonuç olarak değerlendirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii böyle bir fırsat varken, ciddi şekilde her şeyimizi ortaya koyup biz de 29 Mart'ta final oynamak istiyoruz. Ülkemizde, Konya'da oynamak istiyoruz. İtalya ya da Kuzey Makedonya olur fark etmez. Böyle büyük bir fırsat varken her futbolcu her takım bu fırsatı değerlendirmek ister." değerlendirmesinde bulundu.
Altıntop, "Stefan Kuntz, 'Türk halkının gurur duyacağı bir takım sahada olacak' açıklamasında bulundu. Takımda bu havayı görüyor musunuz?" sorusunu, "Bugün toplandık. Ama bu hava var bizde. Biz çalışmalarımızı son maçımızdan itibaren başlattık. Kura çekiminin ardından detaylara girme fırsatımız oldu. Bu süreçte oyuncularla iletişimimizi artırdık ve ziyaretlerimize başladık. Oyun planı üzerine de konuşuldu. Rakip takım analiz edildi. Bugünden itibaren daha çok takım havasını, takım ortamını, daha çok dinlenerek geçireceğiz. Maç gününde de en iyi şekilde ve dinlenmiş şekilde inşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız." şeklinde yanıtladı.
Hamit Altıntop, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu ve Cengiz Ünder gibi isimlerin formda olduğunun hatırlatılması üzerini ise, "Çok şükür takımdaki isimler formda. En önemlisi sakatlık olmasın. Performanslarda iniş ve çıkışlar olacaktır. Yusuf Yazıcı’dan bahsedelim. İnanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemeyiz. Kendisi karar verdi ve takımı değiştirdi. Bu da cesaret gerektiren bir durumdur. Yeni takımında lider bir pozisyonda ve skora etki etmesinin ayrı bir önemi var" açıklamasında bulundu.
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