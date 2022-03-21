https://tr.sputniknews.com/20220321/hazine-ve-maliye-bakanligi-calismayi-tamamladi-konutta-kdv-indirimi-geliyor-1054905367.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tamamladı: Konutta KDV indirimi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tamamladı: Konutta KDV indirimi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T08:32+0300
2022-03-21T08:32+0300
2022-03-21T08:32+0300
ekonomi
konut
kdv
katma değer vergisi (kdv)
recep tayyip erdoğan
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Sabah'ta yer alan habere göre, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV yükünü azaltılması planlanan çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yeni modelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Yeni modelde, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı. Tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak. Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.Ayrıca edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşümdeki yüzde 1'lik uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurmuştu.
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konut, kdv, katma değer vergisi (kdv), recep tayyip erdoğan
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tamamladı: Konutta KDV indirimi geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut sektöründe KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Hem ev alacakları hem konut üreten inşaat sektörünü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Sabah'ta yer alan habere göre,
150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV yükünü azaltılması planlanan çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yeni modelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.
Yeni modelde
, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı. Tüketici 151 metrekare konut aldığında çok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak. Yeni sistemin benimsenmesi durumunda 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.
Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak. Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.
Böylece tüketici 160 metrekare konutta yüksek bir fahiş artışı ile karşı karşıya kalmayacak. Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim orana bağlı olarak değişecek.
Ayrıca edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşümdeki yüzde 1'lik uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıdada ilk adımı attıklarını, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra adım adım uygulanacağını duyurmuştu.