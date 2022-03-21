https://tr.sputniknews.com/20220321/hollanda-basbakani-rutte-turkiyeye-geliyor-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1054930388.html
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T21:59+0300
2022-03-21T21:59+0300
2022-03-21T22:20+0300
politika
hollanda
mark rutte
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
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hollanda, mark rutte, recep tayyip erdoğan
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
21:59 21.03.2022 (güncellendi: 22:20 21.03.2022) Abone ol
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.