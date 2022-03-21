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Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
hollanda
mark rutte
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
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hollanda, mark rutte, recep tayyip erdoğan

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

21:59 21.03.2022 (güncellendi: 22:20 21.03.2022)
© REUTERS / Sarah MeyssonnierMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
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