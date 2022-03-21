https://tr.sputniknews.com/20220321/hollanda-basbakani-rutte-turkiyeye-geliyor-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusecek-1054930388.html

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T21:59+0300

2022-03-21T21:59+0300

2022-03-21T22:20+0300

politika

hollanda

mark rutte

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.

hollanda

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hollanda, mark rutte, recep tayyip erdoğan