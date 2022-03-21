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Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor
Yurt dışından gelen yolcular için karantina süresi bir haftaya indirilecek. Baş Yönetici Carrie Lam, vakalar azalmaya devam ederse kentteki tüm kısıtlamaların... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T10:41+0300
2022-03-21T10:42+0300
koronavirüs
hong kong
uçuş
koronavirüs
carrie lam
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, dünyada Omicron varyantı vakalarının yayılmasının ardından ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Nepal'den gelen yolculara getirdiği uçuş yasağını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracak. Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, uçuş yasağının kaldırılmasının yanı sıra yurt dışından gelen yolcular için karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Buna göre karantinanın 6. ve 7. gününde yapılan testi negatif çıkan yolcular tecrit süresini tamamlamış sayılacak. Lam, yurt dışından gelecek yolcuların, aşılarını tamamlamış olmaları, uçağa binişlerinden 48 saat önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri ve karantina otelinde yer ayırtmış olmalarının gerektiğini hatırlattı. Salgının büyüme dalgasının yavaşladığına dikkati çeken Lam, "Çok sayıda uzman salgının tepe noktasına ulaştığı görüşünde. Hong Kong'da salgının gelişimi aşağı yönlü seyrediyor" ifadesini kullandı.Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 149 Kovid-19 vakası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.
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Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

10:41 21.03.2022 (güncellendi: 10:42 21.03.2022)
© AAHong Kong
Hong Kong - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Yurt dışından gelen yolcular için karantina süresi bir haftaya indirilecek. Baş Yönetici Carrie Lam, vakalar azalmaya devam ederse kentteki tüm kısıtlamaların 21 Nisan'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, dünyada Omicron varyantı vakalarının yayılmasının ardından ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Nepal'den gelen yolculara getirdiği uçuş yasağını 1 Nisan'dan itibaren kaldıracak.
Baş Yönetici Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, uçuş yasağının kaldırılmasının yanı sıra yurt dışından gelen yolcular için karantina süresinin 14 günden 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Buna göre karantinanın 6. ve 7. gününde yapılan testi negatif çıkan yolcular tecrit süresini tamamlamış sayılacak.
Lam, yurt dışından gelecek yolcuların, aşılarını tamamlamış olmaları, uçağa binişlerinden 48 saat önce yapılmış negatif test sonucunu ibraz etmeleri ve karantina otelinde yer ayırtmış olmalarının gerektiğini hatırlattı.
Salgının büyüme dalgasının yavaşladığına dikkati çeken Lam, "Çok sayıda uzman salgının tepe noktasına ulaştığı görüşünde. Hong Kong'da salgının gelişimi aşağı yönlü seyrediyor" ifadesini kullandı.
Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 149 Kovid-19 vakası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.
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