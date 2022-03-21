https://tr.sputniknews.com/20220321/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1054919170.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:16+0300

2022-03-21T15:16+0300

2022-03-21T15:28+0300

koronavirüs

fahrettin koca

vaka

vaka sayısı

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

sağlık bakanı

sağlık bakanlığı

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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını, Twitter hesabından "5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" notuyla paylaştı.Bakan Koca'nın paylaşımına göre, her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340.61, Ankara'da 542.56, İzmir'de 324.82 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220321/hong-kong-kovid-19-salgini-nedeniyle-9-ulkeye-uyguladigi-ucus-yasagini-kaldiriyor--1054907860.html

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