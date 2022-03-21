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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-21T15:28+0300
koronavirüs
fahrettin koca
vaka
vaka sayısı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını, Twitter hesabından "5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" notuyla paylaştı.Bakan Koca'nın paylaşımına göre, her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340.61, Ankara'da 542.56, İzmir'de 324.82 oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220321/hong-kong-kovid-19-salgini-nedeniyle-9-ulkeye-uyguladigi-ucus-yasagini-kaldiriyor--1054907860.html
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fahrettin koca, vaka, vaka sayısı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

15:16 21.03.2022 (güncellendi: 15:28 21.03.2022)
© İHATürkiye, vaka, koronavirüs
Türkiye, vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını, Twitter hesabından "5-11 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" notuyla paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımına göre, her 100 bin kişide en çok vaka 709 ile Eskişehir'de en az vaka ise 14 ile Şırnak'ta kaydedildi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 340.61, Ankara'da 542.56, İzmir'de 324.82 oldu.
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