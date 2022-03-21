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İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'
İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'
Batı'nın Rusya hükümetinin yanı sıra halkını da hedef tahtasına oturtan yaptırımları aslında kendi vatandaşlarını zor durumda bırakıyor. Koronavirüsün kötü... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T15:56+0300
2022-03-21T16:07+0300
ispanya
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zam
elektrik
doğalgaz
fatura
rusya
ukrayna
protesto
halk partisi
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AB ülkeleri Ukrayna konusunda Rusya'yı köşeye sıkıştırma gayretiyle enerji ithalatını tamamen yasaklama fikrini değerlendiriyor. Ancak halihazırda yüksek olan enflasyon, gıda ve benzin fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle daha da fırlamasıyla halk isyan etmeye başladı. İspanya halkı hafta sonu bu sebeplerle organize edilen ilk büyük eyleme imza attı ve aşırı sağcı Vox partisinin çağrısıyla ülkenin ana şehirlerinde binlerce kişi gıda, elektrik ve yakıt fiyatlarına zammı protesto etti. Başkent Madrid'de ellerinde bayraklarla toplanan vatandaşlar Sosyalist başbakan Pedro Sanchez'in istifasını istedi. "Çok yaşa İspanya" sloganları atan kalabalık, "Sanchez, seni pislik, faturalarımızı düşür" diye isyan etti. Soyadını vermek istemeyen 56 yaşındaki Anabel isimi bir gösterici de "Bu hükümet elimizdeki her şeyi alıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını artırıyorlar ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan. Fiyatlar önceden de böyleydi" diye dert yandı. Koronavirüs nedeniyle evden çalıştığı için elektrik zamlarının kendisini çok zor durumda bıraktığının altını çizen Anabel, zar zor ısınabildiklerini çünkü son 6 ayda doğalgaz faturalarının neredeyse 2 katına çıktığını anlattı. 'Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız, yoksa bu hükümet değişmeli'AFP'nin aktardığına göre 53 yaşındaki Francisco da "Fiyatlara bu şekilde zam yapan ve vatandaşlarına vergileri düşürerek yardımcı olmayan bir ülke halkını terk etmiş demektir" dedi. İşsiz olduğunu söyleyen Francisco "Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız. Yoksa da bu hükümet değişmeli" çağrısı yaptı. Muhalefet: Vergiler bir an önce düşürülmeli, bu fiyatlarla yaşayamayızİspanya'da muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) de vergilerin düşürülmesini isteyen kesimin içinde. PP lideri Alberto Nunez Feijoo şubatta yüzde 7.6 olarak belirlenen ve 35 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyona atfen, "Vergiler bir an önce düşürülmeli! Bu fiyatlarla yaşayamayız" eleştirisi yöneltti.
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ispanya, zam, elektrik, doğalgaz, fatura, rusya, ukrayna, protesto, halk partisi, vox partisi

İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'

15:56 21.03.2022 (güncellendi: 16:07 21.03.2022)
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOİspanya- Zam protestoları
İspanya- Zam protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
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Batı'nın Rusya hükümetinin yanı sıra halkını da hedef tahtasına oturtan yaptırımları aslında kendi vatandaşlarını zor durumda bırakıyor. Koronavirüsün kötü etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da zamların da duruma tuz biber olmasıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, söylenenin aksine gerekçenin Rusya olmadığını düşünüyor.
AB ülkeleri Ukrayna konusunda Rusya'yı köşeye sıkıştırma gayretiyle enerji ithalatını tamamen yasaklama fikrini değerlendiriyor. Ancak halihazırda yüksek olan enflasyon, gıda ve benzin fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle daha da fırlamasıyla halk isyan etmeye başladı.
İspanya halkı hafta sonu bu sebeplerle organize edilen ilk büyük eyleme imza attı ve aşırı sağcı Vox partisinin çağrısıyla ülkenin ana şehirlerinde binlerce kişi gıda, elektrik ve yakıt fiyatlarına zammı protesto etti.
Başkent Madrid'de ellerinde bayraklarla toplanan vatandaşlar Sosyalist başbakan Pedro Sanchez'in istifasını istedi. "Çok yaşa İspanya" sloganları atan kalabalık, "Sanchez, seni pislik, faturalarımızı düşür" diye isyan etti.
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOVox partisi lideri Saniago Abascal da "Başımızda muhtemelen olabilecek en kötü hükümet var. Hükümet bile denemez, işçileri haksız vergilerle soyup soğana çeviren ve haraç kopartan sefalet fabrikası... Bu gayrimeşru hükümet gitmeden sokakları terk etmeyeceğiz" mesajı verdi.
Vox partisi lideri Saniago Abascal da Başımızda muhtemelen olabilecek en kötü hükümet var. Hükümet bile denemez, işçileri haksız vergilerle soyup soğana çeviren ve haraç kopartan sefalet fabrikası... Bu gayrimeşru hükümet gitmeden sokakları terk etmeyeceğiz mesajı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
Vox partisi lideri Saniago Abascal da "Başımızda muhtemelen olabilecek en kötü hükümet var. Hükümet bile denemez, işçileri haksız vergilerle soyup soğana çeviren ve haraç kopartan sefalet fabrikası... Bu gayrimeşru hükümet gitmeden sokakları terk etmeyeceğiz" mesajı verdi.
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
Soyadını vermek istemeyen 56 yaşındaki Anabel isimi bir gösterici de "Bu hükümet elimizdeki her şeyi alıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını artırıyorlar ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan. Fiyatlar önceden de böyleydi" diye dert yandı.
Koronavirüs nedeniyle evden çalıştığı için elektrik zamlarının kendisini çok zor durumda bıraktığının altını çizen Anabel, zar zor ısınabildiklerini çünkü son 6 ayda doğalgaz faturalarının neredeyse 2 katına çıktığını anlattı.

'Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız, yoksa bu hükümet değişmeli'

AFP'nin aktardığına göre 53 yaşındaki Francisco da "Fiyatlara bu şekilde zam yapan ve vatandaşlarına vergileri düşürerek yardımcı olmayan bir ülke halkını terk etmiş demektir" dedi. İşsiz olduğunu söyleyen Francisco "Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız. Yoksa da bu hükümet değişmeli" çağrısı yaptı.

Muhalefet: Vergiler bir an önce düşürülmeli, bu fiyatlarla yaşayamayız

İspanya'da muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) de vergilerin düşürülmesini isteyen kesimin içinde. PP lideri Alberto Nunez Feijoo şubatta yüzde 7.6 olarak belirlenen ve 35 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyona atfen, "Vergiler bir an önce düşürülmeli! Bu fiyatlarla yaşayamayız" eleştirisi yöneltti.
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