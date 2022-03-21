İspanya'da binlerce kişi zamları protesto etti: 'Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan'
15:56 21.03.2022 (güncellendi: 16:07 21.03.2022)
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOİspanya- Zam protestoları
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
Batı'nın Rusya hükümetinin yanı sıra halkını da hedef tahtasına oturtan yaptırımları aslında kendi vatandaşlarını zor durumda bırakıyor. Koronavirüsün kötü etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'da zamların da duruma tuz biber olmasıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, söylenenin aksine gerekçenin Rusya olmadığını düşünüyor.
AB ülkeleri Ukrayna konusunda Rusya'yı köşeye sıkıştırma gayretiyle enerji ithalatını tamamen yasaklama fikrini değerlendiriyor. Ancak halihazırda yüksek olan enflasyon, gıda ve benzin fiyatlarının yaptırımlar nedeniyle daha da fırlamasıyla halk isyan etmeye başladı.
İspanya halkı hafta sonu bu sebeplerle organize edilen ilk büyük eyleme imza attı ve aşırı sağcı Vox partisinin çağrısıyla ülkenin ana şehirlerinde binlerce kişi gıda, elektrik ve yakıt fiyatlarına zammı protesto etti.
Başkent Madrid'de ellerinde bayraklarla toplanan vatandaşlar Sosyalist başbakan Pedro Sanchez'in istifasını istedi. "Çok yaşa İspanya" sloganları atan kalabalık, "Sanchez, seni pislik, faturalarımızı düşür" diye isyan etti.
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOVox partisi lideri Saniago Abascal da "Başımızda muhtemelen olabilecek en kötü hükümet var. Hükümet bile denemez, işçileri haksız vergilerle soyup soğana çeviren ve haraç kopartan sefalet fabrikası... Bu gayrimeşru hükümet gitmeden sokakları terk etmeyeceğiz" mesajı verdi.
Vox partisi lideri Saniago Abascal da "Başımızda muhtemelen olabilecek en kötü hükümet var. Hükümet bile denemez, işçileri haksız vergilerle soyup soğana çeviren ve haraç kopartan sefalet fabrikası... Bu gayrimeşru hükümet gitmeden sokakları terk etmeyeceğiz" mesajı verdi.
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
Soyadını vermek istemeyen 56 yaşındaki Anabel isimi bir gösterici de "Bu hükümet elimizdeki her şeyi alıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarını artırıyorlar ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yüzünden olduğunu söylüyorlar ama yalan. Fiyatlar önceden de böyleydi" diye dert yandı.
Koronavirüs nedeniyle evden çalıştığı için elektrik zamlarının kendisini çok zor durumda bıraktığının altını çizen Anabel, zar zor ısınabildiklerini çünkü son 6 ayda doğalgaz faturalarının neredeyse 2 katına çıktığını anlattı.
Thousands Protest In Spain Over Cost Of Food, Light And Fuel shouting "Government, Resignation".— JayNaija Blogger (@JaynaijaBlog) March 20, 2022
📸 AFP
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'Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız, yoksa bu hükümet değişmeli'
AFP'nin aktardığına göre 53 yaşındaki Francisco da "Fiyatlara bu şekilde zam yapan ve vatandaşlarına vergileri düşürerek yardımcı olmayan bir ülke halkını terk etmiş demektir" dedi. İşsiz olduğunu söyleyen Francisco "Hükümeti harekete geçmeye zorlamalıyız. Yoksa da bu hükümet değişmeli" çağrısı yaptı.
Muhalefet: Vergiler bir an önce düşürülmeli, bu fiyatlarla yaşayamayız
İspanya'da muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) de vergilerin düşürülmesini isteyen kesimin içinde. PP lideri Alberto Nunez Feijoo şubatta yüzde 7.6 olarak belirlenen ve 35 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyona atfen, "Vergiler bir an önce düşürülmeli! Bu fiyatlarla yaşayamayız" eleştirisi yöneltti.
Thousands of demonstrators hit the streets of #Spain in protest against the soaring costs of food, power and fuel, which have been exacerbated by the #RussiaUkraine conflict. pic.twitter.com/BPK4bt6J4y— ANews (@anews) March 20, 2022