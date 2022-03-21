https://tr.sputniknews.com/20220321/israil-basbakani-zelenskiyin-ukraynada-yasananlari-holokosta-benzetmesini-reddetti-1054925310.html
İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları Holokost'a benzetmesini reddetti
İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları Holokost'a benzetmesini reddetti
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada 'Rusya'nın Ukrayna operasyonunda... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T17:38+0300
2022-03-21T17:38+0300
2022-03-21T17:44+0300
ukrayna krizi
israil
ukrayna
rusya
vladimir zelenskiy
naftali bennett
demir kubbe
holokost
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Yedioth Ahranoth gazetesinin düzenlediği bir konferansa katılan Bennett, Zelenskiy'in dün İsrailli milletvekillerine hitaben çevrim içi yaptığı konuşmadaki Holokost benzetmesi, İsrail'den askeri yardım talebi, Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk çalışmaları ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı 'Nihai Çözüm' planını uyguladığına ilişkin iddialarını değerlendiren Bennett, "(Zelenskiy'in) Ülkesi ve halkı feci bir savaşa maruz kalıyor. Yüzlerce insan öldü, milyonlarcası sığınmacı oldu. Yerinde olmak nasıl bir duygudur, hayal edemiyorum. Ancak, Holokost, hiçbir şey ile kıyaslanmamalı. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde insanların sistematik bir şekilde yok edilmesi, gaz odalarına gönderilmesi eşsiz bir olay. Bu eşi görülmemiş bir durum" dedi. Bennett, İsrail'in Ukrayna için çok şey yaptığını, 15 bin Ukraynalı sığınmacıyı kabul ettiğini, tonlarca insani yardım gönderdiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk çalışmaları Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini aktaran Bennett, Rus tarafının ilk başlardaki 'Zelenskiy'in görevi bırakması, Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması' gibi taleplerinden vazgeçtiğini, bunun bile bir aşama olduğunu belirtti. Bennett, İsrail'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının tamamıyla ABD yönetimi ve önde gelen Avrupa ülkeleriyle koordinasyon halinde olduğunu söyledi. Batılı liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'mantıksız ve gerçeğin dışında hareket ettiği' iddiaları sorulan Bennett, şunları kaydetti: "Ben (Putin ile) görüşmemde buna ilişkin bir durum göremedim. Yine tekrar ediyorum, ben somut sonuçlar getirebilmek için işlevsel hareket ediyorum. En iyi sonuç bu savaşı bitirmektir." İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardımı Bennett, Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi ve askeri yardım talep etmesine değinerek, "Ben her şeyden önce İsrail'in başbakanıyım. Ukrayna krizi ya da Rusya-Ukrayna savaşında bize yol gösteren prensip, Ukrayna halkının acıları ve İsrail'in çıkarları, bunların arasında denge gözetirim. Sorumluluğum, devleti ayakta tutmak, devletin, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak. Bence, bunları çok doğru şekilde yapıyoruz" dedi.
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israil, ukrayna, rusya, vladimir zelenskiy, naftali bennett, demir kubbe, holokost
İsrail Başbakanı, Zelenskiy'in Ukrayna'da yaşananları Holokost'a benzetmesini reddetti
17:38 21.03.2022 (güncellendi: 17:44 21.03.2022) Abone ol
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada 'Rusya'nın Ukrayna operasyonunda yaptıklarını Yahudi soykırımına (Holokost) benzetmesi' üzerine, Holokost'un 'şu ana kadar yaşananlarla kıyaslanmaması gerektiğini' ve ülkesinin Ukrayna için elinden geleni yaptığını söyledi.
Yedioth Ahranoth gazetesinin düzenlediği bir konferansa katılan Bennett, Zelenskiy'in dün İsrailli milletvekillerine hitaben çevrim içi yaptığı konuşmadaki Holokost benzetmesi, İsrail'den askeri yardım talebi, Tel Aviv yönetiminin ara buluculuk çalışmaları ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı 'Nihai Çözüm' planını uyguladığına ilişkin iddialarını değerlendiren Bennett, "(Zelenskiy'in) Ülkesi ve halkı feci bir savaşa maruz kalıyor. Yüzlerce insan öldü, milyonlarcası sığınmacı oldu. Yerinde olmak nasıl bir duygudur, hayal edemiyorum. Ancak, Holokost, hiçbir şey ile kıyaslanmamalı. İnsanlık tarihinde, dünya tarihinde insanların sistematik bir şekilde yok edilmesi, gaz odalarına gönderilmesi eşsiz bir olay. Bu eşi görülmemiş bir durum" dedi.
Bennett, İsrail'in Ukrayna için çok şey yaptığını, 15 bin Ukraynalı sığınmacıyı kabul ettiğini, tonlarca insani yardım gönderdiğini söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuk çalışmaları Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini aktaran Bennett, Rus tarafının ilk başlardaki 'Zelenskiy'in görevi bırakması, Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması' gibi taleplerinden vazgeçtiğini, bunun bile bir aşama olduğunu belirtti. Bennett, İsrail'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının tamamıyla ABD yönetimi ve önde gelen Avrupa ülkeleriyle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.
Batılı liderlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'mantıksız ve gerçeğin dışında hareket ettiği' iddiaları sorulan Bennett, şunları kaydetti: "Ben (Putin ile) görüşmemde buna ilişkin bir durum göremedim. Yine tekrar ediyorum, ben somut sonuçlar getirebilmek için işlevsel hareket ediyorum. En iyi sonuç bu savaşı bitirmektir."
İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardımı Bennett, Zelenskiy'in dünkü konuşmasında, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi ve askeri yardım talep etmesine değinerek, "Ben her şeyden önce İsrail'in başbakanıyım. Ukrayna krizi ya da Rusya-Ukrayna savaşında bize yol gösteren prensip, Ukrayna halkının acıları ve İsrail'in çıkarları, bunların arasında denge gözetirim. Sorumluluğum, devleti ayakta tutmak, devletin, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak. Bence, bunları çok doğru şekilde yapıyoruz" dedi.