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https://tr.sputniknews.com/20220321/istek-parca-kavgasinda-bir-tutuklama-1054930015.html
'İstek parça' kavgasında bir tutuklama
'İstek parça' kavgasında bir tutuklama
İstanbul Ataşehir'deki bir mekanda 'istek parça' tartışması sonucu çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişiden beşi serbest kaldı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul
ataşehir
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İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "türkü evi" olarak faaliyet gösteren bir eğlence mekanında önceki gece şarkıcı A.D'nin seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö'nün sahneye bardak ve alkol şişesi fırlatması sonucu çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.Ekiplerce, kavgaya karıştıkları tespit edilen iş yeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteriler H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) gözaltına alındı.Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö. (32), kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.H. Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde olayın yaşandığı mekanın sahibi olduğunu, masaya oturduğu esnada sanatçının korumasının yanına gelerek kafasına şişe ile vurduğunu öne sürdü.Kafasına şişeyle vurulduktan sonra eğlence mekanında bulunan kızları yanına alarak dışarı çıktığını iddia eden şüpheli, en çok darbe alanın kendisi olduğunu, karşı tarafın mekanı dağıttığını, kendisinin silahla saldırmadığını, ortamın çok kalabalık olduğunu ve kimin kimle kavga ettiğinin belli olmadığını savunarak, kemik kırığının nasıl oluştuğunu bilmediğini söyledi.Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H. Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.
istanbul
ataşehir
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istanbul, ataşehir

'İstek parça' kavgasında bir tutuklama

21:39 21.03.2022 (güncellendi: 21:40 21.03.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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İstanbul Ataşehir'deki bir mekanda 'istek parça' tartışması sonucu çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişiden beşi serbest kaldı, bir kişi 'silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "türkü evi" olarak faaliyet gösteren bir eğlence mekanında önceki gece şarkıcı A.D'nin seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö'nün sahneye bardak ve alkol şişesi fırlatması sonucu çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, kavgaya karıştıkları tespit edilen iş yeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteriler H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö. (32), kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

H. Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından "silahla kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli, hakimlikteki ifadesinde olayın yaşandığı mekanın sahibi olduğunu, masaya oturduğu esnada sanatçının korumasının yanına gelerek kafasına şişe ile vurduğunu öne sürdü.

Kafasına şişeyle vurulduktan sonra eğlence mekanında bulunan kızları yanına alarak dışarı çıktığını iddia eden şüpheli, en çok darbe alanın kendisi olduğunu, karşı tarafın mekanı dağıttığını, kendisinin silahla saldırmadığını, ortamın çok kalabalık olduğunu ve kimin kimle kavga ettiğinin belli olmadığını savunarak, kemik kırığının nasıl oluştuğunu bilmediğini söyledi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H. Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi.
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