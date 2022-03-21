https://tr.sputniknews.com/20220321/isvecli-sirikla-atlamaci-duplantis-iki-haftada-ikinci-kez-dunya-rekorunu-gelistirdi-1054902784.html

İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi

İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi

İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T01:26+0300

2022-03-21T01:26+0300

2022-03-21T01:25+0300

spor

isveç

atletizm

dünya rekoru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054902732_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_6f0c9d99dc0b96768d14e36d8b6bf792.jpg

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi.7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isveç, atletizm, dünya rekoru