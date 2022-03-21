https://tr.sputniknews.com/20220321/isvecli-sirikla-atlamaci-duplantis-iki-haftada-ikinci-kez-dunya-rekorunu-gelistirdi-1054902784.html
İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi
İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi
İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T01:26+0300
2022-03-21T01:26+0300
2022-03-21T01:25+0300
spor
isveç
atletizm
dünya rekoru
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi.7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.
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isveç, atletizm, dünya rekoru
İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi
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İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.
Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi.
7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.