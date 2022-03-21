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İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi
İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi
İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
isveç
atletizm
dünya rekoru
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi.7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.
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İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis, iki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi

01:26 21.03.2022
© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIELİsveçli sırıkla atlamacı Duplantis
İsveçli sırıkla atlamacı Duplantis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / ALEKSANDRA SZMIGIEL
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İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.
Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi.
7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.
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