Kalın: Putin görüşmeden önce müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde

"Cumhurbaşkanımızın iki tarafla yoğun bir şekilde telefon görüşmesi devam ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başka telefon görüşmeleri de olacak. Çarşamba akşamı NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gideceğiz. Cumhurbaşkanımız orada Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ukrayna- Rusya savaşı ve bundan sonraki durumlar hakkında önemli istişarelerde bulunacak. NATO olarak ittifakın güçlendirilmesi hakkında hem de savaşın sonlandırılmasına dönük atılabilecek kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri olacak. Benim de yarın Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmem olacak. Dışişleri Bakanımızın da yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Bütün çabamız bu savaşın daha da uzamadan sonlandırılması, ABD Başkanı ve zirveye katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde çok önemli mesajlar verecek. Hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hakkında çok önemli mesajlar verecek. Müttefikler ile ilişkilerin hangi temel prensipler üzerine inşa edilmesi konusunda önemli mesajlar verecek. Ayrıca sonra da Rusya ile NATO'nun, Rusya ile Batı İttifakı'nın ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması hakkında bir perspektif sunacak."