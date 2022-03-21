Kalın: Putin görüşmeden önce müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde
22:50 21.03.2022 (güncellendi: 22:51 21.03.2022)
© DHAİbrahim Kalın
© DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, arabuluculuk teklifinde bulunduğu Putin ve Zelenskiy görüşmesiyle ilgili, "Zelenskiy bu teklife açık ama Putin, pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 17'nci Ankara Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların kitaplarını imzalayan Kalın, etkinlik sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e liderler düzeyinde gerçekleşecek görüşmeler için Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirten Kalın, Zelenskiy'in bu teklife açık olduğunu; fakat Putin'in müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi.
İbrahim Kalın açıklamasında şunları ifade etti:
"Dünyanın ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldırması mümkün değil. Ekonomik, toplumsal, siyasi ve küresel etkileri herkes için çok yıkıcı olacak. Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Savunma Bakanımızın, İstihbarat Başkanımızın ve ilgili bütün arkadaşlarımızın bütün çabası bu savaşın önlenmesi ile ilgili atılacak adımlara odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanımız hem Putin'e hem de Zelenskiye bir çağrıda bulundu. Bir an önce liderler düzeyinde gerçekleşecek olan görüşmeyle temel konuların ele alınması noktasında bir arabulucu rol oynayacağını ifade etti. Zelenskiy bu teklife açık ama Putin pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde. Biz hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafı ile yakın temas halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günkü NATO Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna arasındaki sonraki durum hakkında önemli istişarelerde bulunacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımızın iki tarafla yoğun bir şekilde telefon görüşmesi devam ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başka telefon görüşmeleri de olacak. Çarşamba akşamı NATO Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gideceğiz. Cumhurbaşkanımız orada Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ukrayna- Rusya savaşı ve bundan sonraki durumlar hakkında önemli istişarelerde bulunacak. NATO olarak ittifakın güçlendirilmesi hakkında hem de savaşın sonlandırılmasına dönük atılabilecek kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ikili görüşmeleri olacak. Benim de yarın Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmem olacak. Dışişleri Bakanımızın da yoğun görüşme trafiği devam ediyor. Bütün çabamız bu savaşın daha da uzamadan sonlandırılması, ABD Başkanı ve zirveye katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde çok önemli mesajlar verecek. Hem NATO ittifakının birlik ve dayanışması hakkında çok önemli mesajlar verecek. Müttefikler ile ilişkilerin hangi temel prensipler üzerine inşa edilmesi konusunda önemli mesajlar verecek. Ayrıca sonra da Rusya ile NATO'nun, Rusya ile Batı İttifakı'nın ilişkilerinin hangi çerçeveye oturtulması hakkında bir perspektif sunacak."