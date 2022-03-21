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https://tr.sputniknews.com/20220321/kirmizi-ete-yuzde-48-zam-1054930584.html
Kırmızı ete yüzde 48 zam
Kırmızı ete yüzde 48 zam
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T22:22+0300
2022-03-21T22:22+0300
ekonomi
kırmızı et
zam
et ve süt kurumu (esk)
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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.Karkas kesim fiyatları aynı kaldıESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK karkas kesim fiyatlarını değiştirmedi.
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kırmızı et, zam, et ve süt kurumu (esk)

Kırmızı ete yüzde 48 zam

22:22 21.03.2022
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi.
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.

Karkas kesim fiyatları aynı kaldı

ESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.
ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK karkas kesim fiyatlarını değiştirmedi.
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