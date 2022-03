https://tr.sputniknews.com/20220321/kirmizi-ete-yuzde-48-zam-1054930584.html

Kırmızı ete yüzde 48 zam

Kırmızı ete yüzde 48 zam

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T22:22+0300

2022-03-21T22:22+0300

2022-03-21T22:22+0300

ekonomi

kırmızı et

zam

et ve süt kurumu (esk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103048/40/1030484004_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5d9dbd84122de4d67e0891427b84f04.jpg

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48 zam yaptı. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışının serbest piyasadaki fiyatları da yukarı çekeceği belirtildi.Karkas kesim fiyatları aynı kaldıESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK karkas kesim fiyatlarını değiştirmedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırmızı et, zam, et ve süt kurumu (esk)