https://tr.sputniknews.com/20220321/kiz-kardesinin-esini-vurup-mehdi-oldugunu-soyleyen-saniga-agirlastirilmis-muebbet-1054910620.html

Kız kardeşinin eşini vurup, mehdi olduğunu söyleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kız kardeşinin eşini vurup, mehdi olduğunu söyleyen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de kız kardeşi S.G. ile evlenen Tugay Keser'i (24), düğün gününün sabahında tabancayla vurarak öldüren ve mahkemeye verdiği ifadede Allah tarafından... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T11:58+0300

2022-03-21T11:58+0300

2022-03-21T11:58+0300

türkiye

izmir

cinayet

müebbet

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İzmir'in Konak ilçesinde 2019'da gerçekleşen düğünün ardından gelenekleri nedeniyle gelin S.G. babasının evine, damat Tugay Keser ise arkadaşı Ahmet G. ile beraber, eşiyle oturacakları daireye gitti.Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında gelin S.G.'nin ağabeyi Necati Gülen geldi. Gökçe Karaçay isimli arkadaşıyla beraber eve gelen Necati Gülen, polis tarafından kovalandıklarını söyleyince damat Keser, anahtarı balkondan Gülen'e attı. Gökçe Karaçay ile Necati Gülen eve girince, Gülen yanında getirdiği tabancayı Keser'e doğrultup 11 el ateş etti, ardından Gülen ile Karaçay, olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Keser kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tugay Keser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, Gülen ile Karaçay'ı kısa süre içinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak tutuklandı. Necati Gülen, duruşmada, pişman olduğunu ve olayın nasıl olduğunu anlamadığını söyleyip, Allah tarafından mehdi olarak görevlendirildiğini söyledi. Tugay Keser'i şeytan gibi gördüğünü, Keser'in sürekli kendisiyle rüyasında uğraştığını dile getiren Gülen, "Bu olaydan dolayı devletin bana hesap soracağı da hiç aklıma gelmedi. Başlangıçta da belirttiğim gibi kendimi mehdi olarak görüyorum" dedi.Adli tıp kurumu tarafından yapılan adli muayenede, Gülen'in akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.Davanın görülen son duruşmasında İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararını açıkladı. Necati Gülen hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, herhangi bir indirim hükmü ise uygulanmadı. Gökçe Karaçay'a ise 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

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izmir, cinayet, müebbet