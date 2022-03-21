https://tr.sputniknews.com/20220321/komsusunun-14-yasindaki-cocuguna-askim-mesaji-atti-yanlis-anlasildim-1054921757.html
Komşusunun 14 yaşındaki çocuğuna 'aşkım' mesajı attı: 'Yanlış anlaşıldım'
Komşusunun 14 yaşındaki çocuğuna 'aşkım' mesajı attı: 'Yanlış anlaşıldım'
İstanbul Üsküdar'da komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ş.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:09+0300
2022-03-21T16:09+0300
2022-03-21T16:09+0300
türkiye
cinsel istismar
cinsel taciz
komşu
çocuk
kız
mesaj
gözaltı
tutuklama
yaşlı
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Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.'Kötü niyetli hareketim olmadı'Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü.Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi. Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/akrabasi-tarafindan-cinsel-istismara-ugrayan-17-yasindaki-genc-kiz-otel-odasinda-olu-bulundu-1054882523.html
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cinsel istismar, cinsel taciz, komşu, çocuk, kız, mesaj, gözaltı, tutuklama, yaşlı
Komşusunun 14 yaşındaki çocuğuna 'aşkım' mesajı attı: 'Yanlış anlaşıldım'
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İstanbul Üsküdar'da komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ş.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.
Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.
'Kötü niyetli hareketim olmadı'
Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü.
Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi.
Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.