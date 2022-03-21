https://tr.sputniknews.com/20220321/komsusunun-14-yasindaki-cocuguna-askim-mesaji-atti-yanlis-anlasildim-1054921757.html

Komşusunun 14 yaşındaki çocuğuna 'aşkım' mesajı attı: 'Yanlış anlaşıldım'

Komşusunun 14 yaşındaki çocuğuna 'aşkım' mesajı attı: 'Yanlış anlaşıldım'

İstanbul Üsküdar'da komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ş.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T16:09+0300

2022-03-21T16:09+0300

2022-03-21T16:09+0300

türkiye

cinsel istismar

cinsel taciz

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kız

mesaj

gözaltı

tutuklama

yaşlı

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Üsküdar Güzeltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.'Kötü niyetli hareketim olmadı'Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü.Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi. Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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