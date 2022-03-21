https://tr.sputniknews.com/20220321/konyada-evlerin-500-metre-yakininda-iki-obruk-birden-olustu-1054919045.html

Konya'da evlerin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu

Konya'da evlerin 500 metre yakınında iki obruk birden oluştu

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahallenin yaklaşık 500 metre yakınındaki otlak alanda iki obruk birden oluştu. Güvenlik tedbiri alan ekipler obrukla... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:15+0300

2022-03-21T15:15+0300

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Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahallenin yaklaşık 500 metre yakınındaki mera alanında, 4 metre arayla iki obruk birden meydana geldi.Obruk oluşumunun daha önce gözlemlenmediği ilçeye bağlı Konar Mahallesi'nde, hayvanların otlatıldığı merayı kontrole çıkan muhtar Selçuk Körük, evlere 500 metre mesafede yan yana iki obruk oluştuğunu gördü. Körük, hemen durumu jandarma, belediye ve kaymakamlığa bildirdi.Jandarma, biri 10 metre derinliğinde, 15 metre çapında, diğeri 20 metre derinliğinde, 7 metre çapındaki obrukların etrafında güvenlik tedbiri aldı. Konya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de obrukla ilgili inceleme başlattı.Muhtar Körük, daha önce bölgede obruk oluştuğuna hiç şahit olmadıklarını söyledi. Mahallenin yakınında oluşan obrukları görünce çok şaşırdığını ifade eden Körük, şöyle konuştu:Hayvanlarını otlattığı merada oluşan obruklara 500 metre mesafede evi bulunan Sezgin Bozkurt da "Bu mevki mahallemizin en sık kullandığı mera alanı. Obruk oluşması çok korkutucu. Bayağı da geniş görünüyor. Buralarda hayvanlarımızı otlatıyorduk. Şimdi içimizde bir tedirginlik olacak. Benim evim de buraya 500 metre uzaklıkta. Bu civarı çok fazla kullanmayız artık" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211124/dev-obruk-sular-cekilince-ortaya-cikti-1051094161.html

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