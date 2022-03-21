https://tr.sputniknews.com/20220321/kopek-kavgasinda-amca-ile-oglunu-olduren-2-kardes-yakalandi-1054911943.html

'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

Şanlıurfa'da köpek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki amcaları Mehmet Karademir ile 15 yaşındaki kuzenleri Hasan Karademir'i öldürdüğü tespit edilen... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T12:39+0300

2022-03-21T12:39+0300

2022-03-21T12:39+0300

türkiye

urfa

şanlıurfa

köpek

kavga

cinayet

amca

kuzen

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Dün akşam saatlerinde kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle tartışan komşu ve kardeş ailelerin kavgasında tabanca ve tüfekler de kullanıldı. Çıkan kavgada yaralanan 9 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Karademir ile oğlu Hasan Karademir, hastanede hayatını kaybetti, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tabanca ve tüfeğin Hüseyin ile Ahmet Karademir kardeşlere ait olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, kardeşleri Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada Harran'da yakaladı. Suç aleti silah ile birlikte gözaltına alınan kardeşler, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Öte yandan hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220321/turku-evinde-istek-parca-kavgasi-turkucunun-kardesi-bicaklandi-1054906373.html

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