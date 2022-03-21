Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220321/kopek-kavgasinda-amca-ile-oglunu-olduren-2-kardes-yakalandi-1054911943.html
'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı
'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı
Şanlıurfa'da köpek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki amcaları Mehmet Karademir ile 15 yaşındaki kuzenleri Hasan Karademir'i öldürdüğü tespit edilen... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T12:39+0300
2022-03-21T12:39+0300
türkiye
urfa
şanlıurfa
köpek
kavga
cinayet
amca
kuzen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054911918_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b78570dab80dc16877dfcd077638e852.jpg
Dün akşam saatlerinde kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle tartışan komşu ve kardeş ailelerin kavgasında tabanca ve tüfekler de kullanıldı. Çıkan kavgada yaralanan 9 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Karademir ile oğlu Hasan Karademir, hastanede hayatını kaybetti, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tabanca ve tüfeğin Hüseyin ile Ahmet Karademir kardeşlere ait olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, kardeşleri Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada Harran'da yakaladı. Suç aleti silah ile birlikte gözaltına alınan kardeşler, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Öte yandan hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/turku-evinde-istek-parca-kavgasi-turkucunun-kardesi-bicaklandi-1054906373.html
türkiye
urfa
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054911918_85:0:632:410_1920x0_80_0_0_c6705a1b2cfca9d5d5650c74914b5d58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
urfa, şanlıurfa, köpek, kavga, cinayet, amca, kuzen

'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

12:39 21.03.2022
© DHA'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı
'Köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Şanlıurfa'da köpek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki amcaları Mehmet Karademir ile 15 yaşındaki kuzenleri Hasan Karademir'i öldürdüğü tespit edilen 2 kardeş, Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince yakalandı.
Dün akşam saatlerinde kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle tartışan komşu ve kardeş ailelerin kavgasında tabanca ve tüfekler de kullanıldı.
Çıkan kavgada yaralanan 9 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mehmet Karademir ile oğlu Hasan Karademir, hastanede hayatını kaybetti, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tabanca ve tüfeğin Hüseyin ile Ahmet Karademir kardeşlere ait olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, kardeşleri Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada Harran'da yakaladı. Suç aleti silah ile birlikte gözaltına alınan kardeşler, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Öte yandan hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
TÜRKİYE
Türkü evinde 'istek parça' kavgası: Türkücünün kardeşi bıçaklandı
09:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала