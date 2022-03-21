https://tr.sputniknews.com/20220321/kremlin-ukraynayla-baris-gorusmelerinde-isteyecegimiz-ilerleme-seviyesine-gelemedik-1054911055.html
Kremlin: Ukrayna'yla barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik
Kremlin: Ukrayna'yla barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki ilerlemenin, beklentilerini karşılamadığını söyledi. “Görüşmelerdeki... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T12:17+0300
2022-03-21T12:17+0300
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dmitriy peskov, ukrayna
Kremlin: Ukrayna'yla barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik
12:17 21.03.2022 (güncellendi: 12:29 21.03.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki ilerlemenin, beklentilerini karşılamadığını söyledi. “Görüşmelerdeki ilerleme isteyeceğimiz seviyede değil" diyen Peskov, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimalini konuşmak için de erken olduğunu kaydetti.