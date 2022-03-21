Kremlin: Ukrayna'yla barış görüşmelerinde isteyeceğimiz ilerleme seviyesine gelemedik

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki ilerlemenin, beklentilerini karşılamadığını söyledi. “Görüşmelerdeki ilerleme isteyeceğimiz seviyede değil" diyen Peskov, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in bir araya gelme ihtimalini konuşmak için de erken olduğunu kaydetti.