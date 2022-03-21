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Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması: Fikir ayrılığı yok
Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması: Fikir ayrılığı yok
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu, "Yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok" dedi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
yayın
süper lig
spor toto süper lig
ihale
ahmet ağaoğlu
açıklama
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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun süredir sonuçlanamayan TFF 1.Lig ve Süper Lig yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı.Ağaoğlu, "Kulüpler arasında yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok. Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak'' ifadelerini kullandı.
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yayın, süper lig, spor toto süper lig, ihale, ahmet ağaoğlu, açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması: Fikir ayrılığı yok

16:30 21.03.2022
© İHAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© İHA
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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu, "Yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok" dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun süredir sonuçlanamayan TFF 1.Lig ve Süper Lig yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı.
Ağaoğlu, "Kulüpler arasında yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok. Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak'' ifadelerini kullandı.
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