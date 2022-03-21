https://tr.sputniknews.com/20220321/kulupler-birligi-baskani-agaoglundan-yayin-ihalesi-aciklamasi-fikir-ayriligi-yok--1054922845.html

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması: Fikir ayrılığı yok

Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması: Fikir ayrılığı yok

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu, "Yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok" dedi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T16:30+0300

2022-03-21T16:30+0300

2022-03-21T16:30+0300

spor

yayın

süper lig

spor toto süper lig

ihale

ahmet ağaoğlu

açıklama

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, uzun süredir sonuçlanamayan TFF 1.Lig ve Süper Lig yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı.Ağaoğlu, "Kulüpler arasında yayın ihalesi konusunda fikir ayrılığı yok. Yayın ihalesini konuştuk. TRT'nin de çekilmesinden sonra çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. 28 Mart tarihinde TFF'de bir toplantı yapılacak'' ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220314/saran-grouptan-yayin-ihalesi-aciklamasi-5-paket-icin-yayin-hakki-sozlesmesi-imzalandi-1054697763.html

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yayın, süper lig, spor toto süper lig, ihale, ahmet ağaoğlu, açıklama