https://tr.sputniknews.com/20220321/marmara-bolgesinde-7-il-icin-firtina-uyarisi-1054917769.html

Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara'daki 7 il için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu illerde etkili olması beklenen... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T14:43+0300

2022-03-21T14:43+0300

2022-03-21T14:43+0300

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

fırtına

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220314/aybar-firtinasi-sonrasi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-son-bir-yilin-en-yuksek-seviyesine-1054694144.html

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