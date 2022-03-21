https://tr.sputniknews.com/20220321/marmara-bolgesinde-7-il-icin-firtina-uyarisi-1054917769.html
Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı
Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara'daki 7 il için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu illerde etkili olması beklenen... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T14:43+0300
2022-03-21T14:43+0300
2022-03-21T14:43+0300
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marmara denizi
marmara bölgesi
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
fırtına
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/aybar-firtinasi-sonrasi-istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-son-bir-yilin-en-yuksek-seviyesine-1054694144.html
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marmara denizi, marmara bölgesi, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, fırtına
Marmara Bölgesi'nde 7 il için fırtına uyarısı
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Meteoroloji, Marmara'daki 7 il için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yaptı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu illerde etkili olması beklenen fırtınanın çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bölge genelinde, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, 22 Mart Salı sabahından itibaren kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23 Mart Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.