https://tr.sputniknews.com/20220321/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-1054904731.html
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Mart arası haftalık raporu yayımladı. Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T07:43+0300
2022-03-21T07:43+0300
2022-03-21T07:43+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.10 il içinse sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller şu şekilde: Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı, , Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, istanbul
Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Mart arası haftalık raporu yayımladı. Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edileceği belirtildi. Ayrıca 10 il için de sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10 il içinse sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller şu şekilde: Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı, , Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.