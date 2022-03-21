https://tr.sputniknews.com/20220321/meteorolojiden-10-kent-icin-sari-kodlu-uyari-1054904731.html

Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 10 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21-27 Mart arası haftalık raporu yayımladı. Hava sıcaklıklarının biraz artacağı ancak mevsim normalleri altında seyretmeye devam... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T07:43+0300

2022-03-21T07:43+0300

2022-03-21T07:43+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Siirt ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.10 il içinse sarı kodlu uyarı verildi. Bu iller şu şekilde: Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı, , Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis, Van.

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, istanbul