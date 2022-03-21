Mikro müzeciliğin öncüsü: Müze Kumbaram

© AA Mikro ve sanal müzelerin, Türkiye'de önemi henüz anlaşılan müze eğitimi için iyi bir fırsat sağlayabileceğine dikkati çeken Özlem Dengiz Uğur, müze eğitiminin dünyada çok yaygın uygulandığını ve okuldaki eğitimle paralel yürütüldüğünü anlattı. Uğur, "Yurt dışında çocuklar, okulda geçirdikleri vaktin yanı sıra şehirlerindeki müzeleri de okul müfredatına paralel geliştirilen programla bir eğitim alanı olarak kullanıyor. Müze, sadece çocuklar için değil, yetişkinler ve belli dezavantajlı hasta grupları için de öğrenme ortamı" dedi. Bu anlamda da müzelerin toplumsal açıdan çok önemli bir görevinin bulunduğunu belirten Uğur, öğretmenlerin müzeleri eğitim aracı olarak kullanabilmesi için 'Müze Eğitimi Sertifika Programı'nın geliştirildiğini ve bu konuda eğitim çalışmaları yapıldığını dile getirdi.