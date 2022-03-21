https://tr.sputniknews.com/20220321/moda-sahnesi-dunya-tiyatro-gunune-elektrigimiz-kesik-girecegiz-1054923651.html
Moda Sahnesi: Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz
Moda Sahnesi: Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz
Moda Sahnesi, kendilerine gelen 20 bin liralık faturayı paylaştı. Moda Sahnesi, "AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:52+0300
2022-03-21T16:52+0300
2022-03-21T16:56+0300
moda sahnesi
ekonomi
elektrik
kadıköy
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İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi sosyal medya hesabından elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşıma "Ödemiyoruz" notu düşüldü.Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim. Ödeyemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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moda sahnesi, elektrik, kadıköy
Moda Sahnesi: Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz
16:52 21.03.2022 (güncellendi: 16:56 21.03.2022) Abone ol
Moda Sahnesi, kendilerine gelen 20 bin liralık faturayı paylaştı. Moda Sahnesi, "AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz" açıklamasında bulundu.
İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi
sosyal medya hesabından elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşıma "Ödemiyoruz
" notu düşüldü.
Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim. Ödeyemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.