https://tr.sputniknews.com/20220321/moda-sahnesi-dunya-tiyatro-gunune-elektrigimiz-kesik-girecegiz-1054923651.html

Moda Sahnesi: Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz

Moda Sahnesi: Dünya Tiyatro Günü'ne elektriğimiz kesik gireceğiz

Moda Sahnesi, kendilerine gelen 20 bin liralık faturayı paylaştı. Moda Sahnesi, "AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T16:52+0300

2022-03-21T16:52+0300

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moda sahnesi

ekonomi

elektrik

kadıköy

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İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi sosyal medya hesabından elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşıma "Ödemiyoruz" notu düşüldü.Paylaşımda, "Enerjisa, 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüzü kutlama mesajı göndermiş. Böyle bir güne elektriği kesik gireceğiz. AVM’lere uygulanan indirim tiyatro salonlarına uygulanmadığı için bu mesajların muhatabı oluyoruz. Daha önce söylemiştik şimdi tekrar edelim. Ödeyemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

kadıköy

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moda sahnesi, elektrik, kadıköy