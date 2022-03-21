https://tr.sputniknews.com/20220321/moskovada-turk-film-gunleri-kapsaminda-filmler-rusyadaki-sinemaseverlerle-bulusacak-1054928253.html
Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak
Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak
Moskova'da 'Türk Film Günleri' etkinliği kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T20:03+0300
2022-03-21T20:03+0300
2022-03-21T20:03+0300
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Türk Film Günleri’ etkinliği kapsamında 25-26 Mart tarihleri arasında Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Moskova Dom Kino’da gerçekleşecek etkinlikte filmleri Rusça seslendirme ve altyazı seçenekleriyle izlemek mümkün olacak. Türkiye’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmleri izleyecek sinemaseverlerin kayıt olabileceği linkleri de paylaştı.
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türkiye, moskova, rusya, film
Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak
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Moskova'da 'Türk Film Günleri' etkinliği kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin ayrıntıların Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından paylaştı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Türk Film Günleri’ etkinliği kapsamında 25-26 Mart tarihleri arasında Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Moskova Dom Kino’da gerçekleşecek etkinlikte filmleri Rusça seslendirme ve altyazı seçenekleriyle izlemek mümkün olacak. Türkiye’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmleri izleyecek sinemaseverlerin kayıt olabileceği linkleri de paylaştı.