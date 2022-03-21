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Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak
Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak
Moskova'da 'Türk Film Günleri' etkinliği kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T20:03+0300
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dünya
türkiye
moskova
rusya
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Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Türk Film Günleri’ etkinliği kapsamında 25-26 Mart tarihleri arasında Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Moskova Dom Kino’da gerçekleşecek etkinlikte filmleri Rusça seslendirme ve altyazı seçenekleriyle izlemek mümkün olacak. Türkiye’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmleri izleyecek sinemaseverlerin kayıt olabileceği linkleri de paylaştı.
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türkiye, moskova, rusya, film

Moskova'da 'Türk Film Günleri' kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak

20:03 21.03.2022
© Twitter/ Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Türk filmleri, Rusya'da gösterime girecek
Türk filmleri, Rusya'da gösterime girecek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© Twitter/ Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği
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Moskova'da 'Türk Film Günleri' etkinliği kapsamında Türk filmleri, Rusya'daki sinemaseverlerle buluşacak. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin ayrıntıların Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından paylaştı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, ‘Türk Film Günleri’ etkinliği kapsamında 25-26 Mart tarihleri arasında Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Moskova Dom Kino’da gerçekleşecek etkinlikte filmleri Rusça seslendirme ve altyazı seçenekleriyle izlemek mümkün olacak. Türkiye’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmleri izleyecek sinemaseverlerin kayıt olabileceği linkleri de paylaştı.

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