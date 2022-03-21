https://tr.sputniknews.com/20220321/netflixin-resident-evil-dizisinin-yayin-tarihi-aciklandi-1054922569.html
Netflix'in 'Resident Evil' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Netflix'in 'Resident Evil' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Residen Evil'ın Netflix uyarlaması dizisinin yayın tarihi açıklandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:26+0300
2022-03-21T16:26+0300
2022-03-21T16:29+0300
yaşam
netflix
dizi
uyarlama
bilgisayar oyunu
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Netflix, oyun serisi Resident Evil'ın dizisi 14 Temmuz 2022'de yayınlanacağını duyurdu.Bu dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' filminden tamamen farklı bir proje.Donanım Haber'in aktardığına göre, dizinin Netflix üzerindeki tanıtım yazısında, "T virüsünün keşfedilmesinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırları ortaya çıkar" ifadeleri yer aldı.
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netflix, dizi, uyarlama, bilgisayar oyunu
Netflix'in 'Resident Evil' dizisinin yayın tarihi belli oldu
16:26 21.03.2022 (güncellendi: 16:29 21.03.2022) Abone ol
Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Residen Evil'ın Netflix uyarlaması dizisinin yayın tarihi açıklandı.
Netflix, oyun serisi Resident Evil'ın dizisi 14 Temmuz 2022'de yayınlanacağını duyurdu.
Bu dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' filminden tamamen farklı bir proje.
Donanım Haber'in aktardığına göre, dizinin Netflix üzerindeki tanıtım yazısında, "T virüsünün keşfedilmesinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırları ortaya çıkar" ifadeleri yer aldı.