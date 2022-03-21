https://tr.sputniknews.com/20220321/netflixin-resident-evil-dizisinin-yayin-tarihi-aciklandi-1054922569.html

Netflix'in 'Resident Evil' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Netflix'in 'Resident Evil' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından birisi olan Residen Evil'ın Netflix uyarlaması dizisinin yayın tarihi açıklandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

netflix

dizi

uyarlama

bilgisayar oyunu

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Netflix, oyun serisi Resident Evil'ın dizisi 14 Temmuz 2022'de yayınlanacağını duyurdu.Bu dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' filminden tamamen farklı bir proje.Donanım Haber'in aktardığına göre, dizinin Netflix üzerindeki tanıtım yazısında, "T virüsünün keşfedilmesinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation'ın karanlık sırları ortaya çıkar" ifadeleri yer aldı.

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netflix, dizi, uyarlama, bilgisayar oyunu