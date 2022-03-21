https://tr.sputniknews.com/20220321/novak-abd-ve-ingilterenin-rus-petrolu-almaktan-vazgecmesi-rusyayi-cok-fazla-etkilemedi-1054920332.html

Novak: ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almaktan vazgeçmesi, Rusya'yı çok fazla etkilemedi

Novak: ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almaktan vazgeçmesi, Rusya'yı çok fazla etkilemedi

ABD ve İngiltere'ye petrol ihracatının önemsiz miktarda olduğunu belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu iki ülkenin Rus petrolü almaktan vazgeçmesinin... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:37+0300

2022-03-21T15:37+0300

2022-03-21T15:37+0300

ukrayna krizi

aleksandr novak

rusya

abd

ingiltere

petrol

doğalgaz

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103040/55/1030405529_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_fab48177fc7c5fa6e84259373276956e.jpg

Duma'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin grubuyla yaptığı toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "ABD ve İngiltere, Rus enerji kaynakları tedarikini durdurma kararı aldı. Bu bizi çok düşük düzeyde etkiledi, zira İngiltere'ye çok az ihracat yapıyoruz. ABD'ye ise tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü, petrol ürünleri ihracatımızın ise yüzde 7'sini gerçekleştiriyoruz" dedi.Rusya'dan petrol tedarik zincirlerinin bozulması, gemilerin sigortalanması ve ödemelerle ilgili tüm sorunların çözümü için şu anda çalışma yürütüldüğünü anlatan Novak, petrol ve gaz üretiminin tüm baskılara rağmen tam kapasite devam ettiğini vurguladı.Novak, Rusya'nın düşük karbonlu ekonomiden vazgeçmeyeceğini ve bu konudaki çalışmalara devam edileceğini de sözlerine ekledi.'Batı Rus petrolünü reddederse varil fiyatı 300 dolara çıkabilir'Başbakan Yardımcısı, Batılı ülkelerin Rus petrolünü reddetmesi halinde varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini, hatta bazılarının 500 dolara kadar tırmanma olasılığı gördüğünü belirtti. 'Avrupa'nın Rus petrolü ve gazından vazgeçmesi şu anda imkansız'Avrupa'nın Rus petrolü ve gazından vazgeçmesinin şu anda imkansız olduğunu kaydeden Novak, "Ancak bu tür açıklamalar gelecek, zira bu, siyasetçiler için önemli. Her halükarda Asya-Pasifik'teki gelişen pazara sevkiyatları artırmak için çabalayacağız" diye konuştu.Rusya'nın en kötü senaryolar da dahil tüm senaryoları hesaba kattığını anlatan Başbakan Yardımcısı Novak, "Petrol, bir boru değildir. Genel olarak bunlar diğer bölgelere sevk edilebilen tankerlerdir. Bu nedenle lojistik şemaları ve zincirleri oluşturacağız. Petrol indirimli satılırsa, memnuniyetle alınır. Daha az kazanacağız, ancak petrolü bir şekilde değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.'Çin'e petrol sevkiyatını artırmak için Kazakistan'la çalışma grubu kuracağız'Novak, Kazakistan üzerinden Çin'e petrol sevkiyatının artırılması konusunda çalışma grubu kurma konusunda Nursultan'la anlaşmaya vardıklarını dile getirdi. 'Rusya'da kripto para madenciliğini yasallaştırmak faydalı olabilir' Öte yandan Novak, bir soru üzerine Rusya'da kripto para madenciliğini yasallaştırmanın ve bunu bir faaliyet olarak mevzuat bazında düzenlemenin faydalı olabileceğini ve bunu desteklediğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/canli--kiev-rusyanin-mariupolde-insani-yardim-koridoru-olusturulmasi-teklifini-reddetti-1054904031.html

rusya

ingiltere

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aleksandr novak, rusya, abd, ingiltere, petrol, doğalgaz, çin