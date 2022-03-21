https://tr.sputniknews.com/20220321/okuldan-tencere-tava-ve-caydanlik-caldi-1054912721.html

Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

İstanbul'da gece yarısı bir ortaokula giren yabancı uyruklu hırsız, çalacak bir şey bulamayınca tencere, tava ve çaydanlık çaldı. Hırsızlık anları kameralara... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T12:53+0300

2022-03-21T12:53+0300

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hırsızlık

türkiye

okul

tencere tava

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İstanbul Kağıthane’de ortaokula giren 24 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Akummedov A., okulu kat kat gezerek demir parçaları toplamaya başladı. Okulu gezdiği sırada mutfak bölümüne de inen hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapakları, çaydanlık, tava ve kapaklarını da çalarak okulun dışına çıktı.Polisi görünce çuvalı sakladı, ‘Tuvalet için okula girdim’ dediOkulda hırsız olduğu ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese yönelerek çevreyi kontrol etmeye başladı.O esnada dışarıda polis ışıklarını gören hırsız, çuvalı saklayarak okul dışına doğru yöneldi. Bu sırada Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsı çevirerek üst araması yaptı. Polis ekiplerinin gece saatlerinde neden okula girdiğini sorması üzerine hırsız Akummedov A. polislerden kurtulmak için, “Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım, siz de beni yakaladınız” diyerek cevap verdi.Polisin dikkati hırsızın yalanını ortaya çıkardıŞahıstan şüphelenen polisler, okulda ve çevresinde yapacakları arama çalışmaları bitene kadar kendilerine yalan söyleyen Akummedov A.’yı bırakmadı. Yapılan çalışmalarda çuval içerisinde saklanmış tencere, tava, çaydanlık ve demir parçaları gören polis ekipleri, okul görevlisi ile beraber güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsız Akummedov A.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.Kağıthane’de okuldan tencere, tava ve demirlerin çalındığı hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220317/maltepede-guvenlik-kameralarini-calan-hirsiz-yakalandi-1054799954.html

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hırsızlık, okul, tencere tava