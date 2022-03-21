Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220321/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1054912594.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gezi davasında, 1602 gündür cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T12:50+0300
2022-03-21T12:56+0300
türkiye
osman kavala
dava
gezi
gezi parkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103084/64/1030846444_0:27:1025:603_1920x0_80_0_0_831961c8d176e4512745edfadd514373.jpg
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen şubatta beşinci duruşması görülen Gezi/Çarşı davasında, Çarşı davasının ayrılmasına karar verilmişti.Celse arasında mütalaasını açıklayan savcıysa tutuklu işadamı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Altı sanığaysa 20 yıla kadar hapis istenmişti.Gezi davası kapsamında tek tutuklu sanık Kavala, 1602 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.Davanın bugünkü duruşmasına Kavala SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak bağlandı. Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulduğunu söyledi.Söz hakkı verilen duruşma savcısı mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Emniyet müdürlüğü avukatı da tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı süre taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Kavala’nın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini talep etti.Savunmadan öne çıkanlarDiken'in aktardığına göre, duruşmada söz alan avukat Can Atalay’ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:“Biz ısrar etmeseydik heyetiniz bozmaya ilişkin beyanımızı bile almayacaktı. Bozmaya ilişkin beyanlarımızı ısrarla ‘savunma’ diyerek aldınız. Yargılama faaliyeti olarak ne yaptınız? çArşı davasıyla ilgili kurduğunuz ara karar, adli tıpa yazdığınız yazı, bozmaya ilişkin beyanlarımızın alınması, Kavala’nın tutukluluk durumuna ilişkin avukatların beyanı… Sadece bunları yaptınız.‘Duyumlara rağmen ülkeden gitmedik’Birazdan söyleyeceğim taleplerin reddi olamaz. Biz süre talep etmiyoruz. Biz Gezi’yi savunduk, savunmaya devam edeceğiz. 2014’te kulağımıza ulaştırılan duyumlara rağmen bu ülkeden gitmedik. Biz bu yargılamayı uzatmıyoruz. Önceki duruşmada bize yurt dışına çıkış yasağının konulmamasını ‘ahlaksız teklif’ olarak nitelemiştim. Bunun manası ‘Gidin, elimizi rahatlatın, hızlıca karara gidelim’ demekti. Biz bunu elimizin tersiyle iteriz.İnsan utanacağı hiçbir şey yapmamalı. Biz çiğ yemedik, o yüzden karnımız ağrımıyor. Bir düğmeye basıldı, Gezi davası bozuldu. Bir düğmeye basıldı, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi kendi dosyasında bulunmayan, Gezi’yle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Çarşı davasını bozdu. 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi alelacele dosyayı size gönderdi.Bir üyenizin şerhiyle dosyalar birleştirildi, bir düğmeye basıldı, esas hakkında mütalaa açıklandı. İstinaf kararı gerekleri yerine getirilmeden nasıl hükme gidiyorsunuz? Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin bozma kararı ne oldu? Biz nereye gitsek peşimizden gelen savcı Edip Şahiner ve temsil ettiği siyasi kadro bu sefer çok daha ince çalışmış, iddianamenin ve ilk esas hakkında mütaalanın yüklerinden kendilerini kurtarmaya çalışırken tarafımızca suçüstü yakalanmıştır.‘Ortada delil yok’Yağma yok. Canınızın istediğini canınız istediği zaman söyleyip istemediği zaman vazgeçip başka bir şey söyleyemezsiniz. Ceza yargılaması işkenceyle delil elde etme dönemini yaşandı, ceza yargılamasının anahtarının AKP seçkinleri tarafından Fethullahçı çeteye anahtar teslim emanet edildi, delil imal edildi. Bu yargılamayla ‘delilsiz’ delile ihtiyaç duyulmayan yargı dönemi mi başlıyor? Ortada delil yok, akla ziyan komplo teorileri var. Heyetiniz eğer bir provokasyon arayacaksa birilerinin bizi (o da sadece bir kaç kere) telefonla aramasına değil Fethullahçı çete mensubu polis şeflerinin halka zulüm provokasyonuna bakmalıdır.”
https://tr.sputniknews.com/20220221/gezi-parki-davasinin-durusmasi-basladi-1054069931.html
https://tr.sputniknews.com/20220320/gezi-ana-davasinda-yarin-karar-cikmasi-bekleniyor-1054893906.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103084/64/1030846444_40:0:845:604_1920x0_80_0_0_2ddab7d4383a2b3f1ccdbeb67027e591.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman kavala, dava, gezi, gezi parkı

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

12:50 21.03.2022 (güncellendi: 12:56 21.03.2022)
© AA / ArşivOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA / Arşiv
Abone olGoogle news
Gezi davasında, 1602 gündür cezaevinde tutulan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen şubatta beşinci duruşması görülen Gezi/Çarşı davasında, Çarşı davasının ayrılmasına karar verilmişti.
Celse arasında mütalaasını açıklayan savcıysa tutuklu işadamı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Altı sanığaysa 20 yıla kadar hapis istenmişti.
Gezi davası kapsamında tek tutuklu sanık Kavala, 1602 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.
Davanın bugünkü duruşmasına Kavala SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak bağlandı. Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulduğunu söyledi.
Söz hakkı verilen duruşma savcısı mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Emniyet müdürlüğü avukatı da tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı süre taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Kavala’nın tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini talep etti.
Gezi Parkı davası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi, Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı
21 Şubat, 11:36

Savunmadan öne çıkanlar

Diken'in aktardığına göre, duruşmada söz alan avukat Can Atalay’ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:
“Biz ısrar etmeseydik heyetiniz bozmaya ilişkin beyanımızı bile almayacaktı. Bozmaya ilişkin beyanlarımızı ısrarla ‘savunma’ diyerek aldınız. Yargılama faaliyeti olarak ne yaptınız? çArşı davasıyla ilgili kurduğunuz ara karar, adli tıpa yazdığınız yazı, bozmaya ilişkin beyanlarımızın alınması, Kavala’nın tutukluluk durumuna ilişkin avukatların beyanı… Sadece bunları yaptınız.

‘Duyumlara rağmen ülkeden gitmedik’

Birazdan söyleyeceğim taleplerin reddi olamaz. Biz süre talep etmiyoruz. Biz Gezi’yi savunduk, savunmaya devam edeceğiz. 2014’te kulağımıza ulaştırılan duyumlara rağmen bu ülkeden gitmedik. Biz bu yargılamayı uzatmıyoruz. Önceki duruşmada bize yurt dışına çıkış yasağının konulmamasını ‘ahlaksız teklif’ olarak nitelemiştim. Bunun manası ‘Gidin, elimizi rahatlatın, hızlıca karara gidelim’ demekti. Biz bunu elimizin tersiyle iteriz.
İnsan utanacağı hiçbir şey yapmamalı. Biz çiğ yemedik, o yüzden karnımız ağrımıyor. Bir düğmeye basıldı, Gezi davası bozuldu. Bir düğmeye basıldı, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi kendi dosyasında bulunmayan, Gezi’yle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Çarşı davasını bozdu. 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi alelacele dosyayı size gönderdi.
Bir üyenizin şerhiyle dosyalar birleştirildi, bir düğmeye basıldı, esas hakkında mütalaa açıklandı. İstinaf kararı gerekleri yerine getirilmeden nasıl hükme gidiyorsunuz? Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin bozma kararı ne oldu? Biz nereye gitsek peşimizden gelen savcı Edip Şahiner ve temsil ettiği siyasi kadro bu sefer çok daha ince çalışmış, iddianamenin ve ilk esas hakkında mütaalanın yüklerinden kendilerini kurtarmaya çalışırken tarafımızca suçüstü yakalanmıştır.

‘Ortada delil yok’

Yağma yok. Canınızın istediğini canınız istediği zaman söyleyip istemediği zaman vazgeçip başka bir şey söyleyemezsiniz. Ceza yargılaması işkenceyle delil elde etme dönemini yaşandı, ceza yargılamasının anahtarının AKP seçkinleri tarafından Fethullahçı çeteye anahtar teslim emanet edildi, delil imal edildi. Bu yargılamayla ‘delilsiz’ delile ihtiyaç duyulmayan yargı dönemi mi başlıyor? Ortada delil yok, akla ziyan komplo teorileri var. Heyetiniz eğer bir provokasyon arayacaksa birilerinin bizi (o da sadece bir kaç kere) telefonla aramasına değil Fethullahçı çete mensubu polis şeflerinin halka zulüm provokasyonuna bakmalıdır.”
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
TÜRKİYE
Gezi Ana Davası'nda yarın karar çıkması bekleniyor
Dün, 13:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала