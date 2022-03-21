https://tr.sputniknews.com/20220321/pakistan-basbakani-rusyaya-yaptirimlara-dahil-olmayacak-bu-zamana-kadar-kimseye-boyun-egmedim-1054905908.html

Pakistan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımlara dahil olmayacak: Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim

Pakistan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımlara dahil olmayacak: Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim

Rusya'ya yaptırım uygulaması konusundaki baskılara boyun eğmeyeceğini hatırlatan Pakistan Başbakanı, kendi ülkesiyle aynı pozisyonda duran düşman kardeşi... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T09:44+0300

2022-03-21T09:44+0300

2022-03-21T09:44+0300

ukrayna krizi

hindistan

pakistan

rusya

ukrayna

imran han

yaptırım

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054906453_0:105:3064:1829_1920x0_80_0_0_4a8de6498fafaba48e5074f50e483d81.jpg

Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmalarını isteyen ülkelere yine sert çıktı, dış politikaya dair kararların bağımsız ve halkın çıkarına olacak şekilde alınacağının altını çizdi. Dargai kentinde dün iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin bir mitinginde konuşan Han, "Geçen 3.5 yıllık süreçte tek çabamız Pakistan'ı refaha kavuşturmak oldu" dedi. Rusya'yla ilişkileri bozarak Pakistan'ın eline hiçbir şey geçmeyeceğini belirten Han, bunu yapması için kendisine bu ay başında mektup yollayan AB, Japonya, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan diplomatların 'protokolü hiçe saydığını' söyledi. Han, "Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, ulusumun da eğmesine izin vermeyeceğim" mesajı verdi. Öte yandan 'Yanlışlıkla füze attık' açıklamasına inanmadığı için ilişkilerin yine gerildiği düşman kardeş Hindistan'a da hakkını veren Han, Rusya konusunda baskılara direnerek kendi vatandaşlarının çıkarına olacak bağımsız kararlar aldığı için komşusunu övdü. Hindistan, Rus petrolünü satın almaya devam etmemesi konusunda başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin hedefinde.

https://tr.sputniknews.com/20220316/hindistandan-kazara-firlatilan-fuzeye-pakistanin-misillemede-bulunmasinin-esiginden-donuldu-1054770249.html

hindistan

pakistan

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, pakistan, rusya, ukrayna, imran han, yaptırım, petrol