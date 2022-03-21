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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/pakistan-basbakani-rusyaya-yaptirimlara-dahil-olmayacak-bu-zamana-kadar-kimseye-boyun-egmedim-1054905908.html
Pakistan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımlara dahil olmayacak: Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim
Pakistan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımlara dahil olmayacak: Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim
Rusya'ya yaptırım uygulaması konusundaki baskılara boyun eğmeyeceğini hatırlatan Pakistan Başbakanı, kendi ülkesiyle aynı pozisyonda duran düşman kardeşi... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T09:44+0300
2022-03-21T09:44+0300
ukrayna krizi
hindistan
pakistan
rusya
ukrayna
imran han
yaptırım
petrol
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Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmalarını isteyen ülkelere yine sert çıktı, dış politikaya dair kararların bağımsız ve halkın çıkarına olacak şekilde alınacağının altını çizdi. Dargai kentinde dün iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin bir mitinginde konuşan Han, "Geçen 3.5 yıllık süreçte tek çabamız Pakistan'ı refaha kavuşturmak oldu" dedi. Rusya'yla ilişkileri bozarak Pakistan'ın eline hiçbir şey geçmeyeceğini belirten Han, bunu yapması için kendisine bu ay başında mektup yollayan AB, Japonya, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan diplomatların 'protokolü hiçe saydığını' söyledi. Han, "Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, ulusumun da eğmesine izin vermeyeceğim" mesajı verdi. Öte yandan 'Yanlışlıkla füze attık' açıklamasına inanmadığı için ilişkilerin yine gerildiği düşman kardeş Hindistan'a da hakkını veren Han, Rusya konusunda baskılara direnerek kendi vatandaşlarının çıkarına olacak bağımsız kararlar aldığı için komşusunu övdü. Hindistan, Rus petrolünü satın almaya devam etmemesi konusunda başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin hedefinde.
https://tr.sputniknews.com/20220316/hindistandan-kazara-firlatilan-fuzeye-pakistanin-misillemede-bulunmasinin-esiginden-donuldu-1054770249.html
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hindistan, pakistan, rusya, ukrayna, imran han, yaptırım, petrol

Pakistan Başbakanı, Rusya'ya yaptırımlara dahil olmayacak: Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim

09:44 21.03.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMROImran Han
Imran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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Rusya'ya yaptırım uygulaması konusundaki baskılara boyun eğmeyeceğini hatırlatan Pakistan Başbakanı, kendi ülkesiyle aynı pozisyonda duran düşman kardeşi Hindistan'ı da övdü.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmalarını isteyen ülkelere yine sert çıktı, dış politikaya dair kararların bağımsız ve halkın çıkarına olacak şekilde alınacağının altını çizdi.
Dargai kentinde dün iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin bir mitinginde konuşan Han, "Geçen 3.5 yıllık süreçte tek çabamız Pakistan'ı refaha kavuşturmak oldu" dedi.
Rusya'yla ilişkileri bozarak Pakistan'ın eline hiçbir şey geçmeyeceğini belirten Han, bunu yapması için kendisine bu ay başında mektup yollayan AB, Japonya, İsviçre, Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan diplomatların 'protokolü hiçe saydığını' söyledi. Han, "Bu zamana kadar kimseye boyun eğmedim, ulusumun da eğmesine izin vermeyeceğim" mesajı verdi.
Öte yandan 'Yanlışlıkla füze attık' açıklamasına inanmadığı için ilişkilerin yine gerildiği düşman kardeş Hindistan'a da hakkını veren Han, Rusya konusunda baskılara direnerek kendi vatandaşlarının çıkarına olacak bağımsız kararlar aldığı için komşusunu övdü. Hindistan, Rus petrolünü satın almaya devam etmemesi konusunda başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin hedefinde.
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