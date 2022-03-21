https://tr.sputniknews.com/20220321/paramotor-ucusunda-telefon-tamir-etti--1054910059.html

Paramotor uçuşunda telefon tamir etti

Paramotor uçuşunda telefon tamir etti

İstanbul'da tekstil atölyesi sahibi ve telefon tamircisi bir araya gelerek yamaç paraşütü ve paramotor ile uçuş yaptı. Havada telefon ekranı değişimi de... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T11:47+0300

2022-03-21T11:47+0300

2022-03-21T11:47+0300

yaşam

yamaç paraşütü

telefon

tamir

esnaf

ekran

video

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Başakşehir'de bulunan İkitelli'de kendisine ait tekstil dikiş atölyesi bulunan, Türk Hava Kurumu'ndan (THK) eğitim gören paraşüt ile atlama, yamaç paraşütü ve paramotor kullanabilmeyi öğrenen Neşet Çorum, havacılığın kendisi için tutku haline geldiğini söyledi.Çorum, hafta sonları kendisine boş zaman yarattığını ve havanın uygun olması halinde hobi amaçlı İstanbul'da yamaç paraşütü veya paramotorla uçuş yaptıklarını anlattı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule Mevkii'nde akan trafiğin üzerinden paramotorla uçan Neşet Çorum, şunları söyledi:Yamaç paraşütü i̇le uçarken ekran deği̇şti̇rdi̇İş yerinde cep telefonu tamiri yapan Ahmet Öz, iş yoğunluğu ve şehir ortamından kaçabilmek için 5 yıldan bu yana yamaç paraşütü tutkusunu yaşadığını belirtti.Öz, tamir için kendisine telefon getirildiğini aynı gün uçuş planladığını, müşterisinin kendisine güvendiğini ifade ederken, "Sen bunu karada da havada da yaparsın" demesi üzerine uçarken ekranı değiştirdiğini ifade etti.Ahmet Öz, "Müşterimizin espri diye söylediği kafama takıldı. "Olabilir mi dedik?" Neşet Hocam ile çıktık, havada tamirini yani ekran değişimini yaptık. Yamaç paraşütü şu şehir ortamından uzaklaşmak için bahanemiz oluyor aslında. Gökyüzündeki duygu çok farklı. Pek anlatılacak bir şey değil diyebilirim" diye konuştu.Neşet Çorum, paramotor ile uçuşları sırasında Ahmet Öz'ün de kendisine yardımcı olduğunu, zaman zaman dönüşümlü uçtuklarını ifade ederken, "Uçtuğumu görünce 'Ben de uçabilir miyim?' dedi. Birçok kişi hevesle gelir, sonra karar değiştirir. Ancak, baktım Ahmet bizden ayrılmaz oldu. Gitti eğitimini de aldı. 5 yıldır uçuyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/yamac-parasutune-misina-dolandi-1053246494.html

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yamaç paraşütü, telefon, tamir, esnaf, ekran, video