https://tr.sputniknews.com/20220321/prof-cem-kilic-asgari-ucretin-yeniden-belirlenmesi-gibi-bir-gundemin-olmadigini-soylemek-mumkun-1054932422.html

Prof. Cem Kılıç: Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin olmadığını söylemek mümkün

Prof. Cem Kılıç: Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin olmadığını söylemek mümkün

Asgari ücrete yıl içinde ikinci zam tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Cem Kılıç konuyla ilgili "Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T23:32+0300

2022-03-21T23:32+0300

2022-03-21T23:32+0300

ekonomi

cem kılıç

asgari ücret

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Ntv.com.tr'ye son durumu yazan Prof. Kılıç, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını ve enflasyonla mücadele sürerken böyle bir adımın mümkün olup olmayacağını açıkladı.Kılıç yazısında, Asgari ücret tespitinde yöntemin 2016 yılında değiştiğini belirterek, "2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu" dedi.Kılıç konuyla ilgili şunları kaydetti:2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti.Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu. Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç temel bileşeni yani hükümet, işçi ve işveren taraflarından bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hatta konuyla ilgili Konfederasyonlar ile görüştüğümüzde de onlarda bu yönde bir talep olmadığını da öğrendik. Çalışma Bakanı Bilgin’de yaptığı açıklamada bu yönde bir çalışmalarının olmadığını, konunun Aralık ayında kapandığını, kanunla yapılan düzenlemenin Aralık Ayından itibaren bir yıl için geçerli olduğunu söyledi. Elbette eğer bu yönde bir gelişme olursa da bunun Meclis gündemine gelmesiyle mümkün olabileceğinin işaretlerini verdi.Bütün bu gelişmelere bakılırsa aslında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Bu yılın enflasyonla mücadeleyle geçeceği bir yıl olacağı da açıklanan yol haritalarıyla kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla bugünlerde konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır."

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cem kılıç, asgari ücret