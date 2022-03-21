https://tr.sputniknews.com/20220321/putin-cindeki-ucak-kazasi-nedeniyle-devlet-baskani-siye-bassagligi-mesaji-gonderdi-1054927185.html
Putin, Çin’deki uçak kazası nedeniyle Devlet Başkanı Şi’ye başsağlığı mesajı gönderdi
Putin, Çin’deki uçak kazası nedeniyle Devlet Başkanı Şi’ye başsağlığı mesajı gönderdi
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de bugün meydana gelen uçak kazası nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T19:01+0300
2022-03-21T19:01+0300
2022-03-21T19:04+0300
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kremlin
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çin
şi cinping
vladimir putin
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Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Başkan, lütfen Kunming-Guangzhou seferini gerçekleştiren uçaktaki yolcuların ve mürettebat üyelerinin ölümüyle ilgili en içten taziyelerimi lütfen kabul ediniz” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Putin ayrıca Rusya'nın bu trajedide sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını sözlerine ekledi.
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kremlin, rusya, çin, şi cinping, vladimir putin
Putin, Çin’deki uçak kazası nedeniyle Devlet Başkanı Şi’ye başsağlığı mesajı gönderdi
19:01 21.03.2022 (güncellendi: 19:04 21.03.2022) Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de bugün meydana gelen uçak kazası nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Başkan, lütfen Kunming-Guangzhou seferini gerçekleştiren uçaktaki yolcuların ve mürettebat üyelerinin ölümüyle ilgili en içten taziyelerimi lütfen kabul ediniz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Putin ayrıca Rusya'nın bu trajedide sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını sözlerine ekledi.