https://tr.sputniknews.com/20220321/putin-cindeki-ucak-kazasi-nedeniyle-devlet-baskani-siye-bassagligi-mesaji-gonderdi-1054927185.html

Putin, Çin’deki uçak kazası nedeniyle Devlet Başkanı Şi’ye başsağlığı mesajı gönderdi

Putin, Çin’deki uçak kazası nedeniyle Devlet Başkanı Şi’ye başsağlığı mesajı gönderdi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de bugün meydana gelen uçak kazası nedeniyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e bir... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T19:01+0300

2022-03-21T19:01+0300

2022-03-21T19:04+0300

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Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Sayın Başkan, lütfen Kunming-Guangzhou seferini gerçekleştiren uçaktaki yolcuların ve mürettebat üyelerinin ölümüyle ilgili en içten taziyelerimi lütfen kabul ediniz” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Putin ayrıca Rusya'nın bu trajedide sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını sözlerine ekledi.

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kremlin, rusya, çin, şi cinping, vladimir putin