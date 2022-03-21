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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/rus-buyukelci-hindistan-rusya-pazarindan-ayrilan-batili-sirketlerin-yerini-doldurmaya-hazir-1054924722.html
Rus Büyükelçi: Hindistan, Rusya pazarından ayrılan Batılı şirketlerin yerini doldurmaya hazır
Rus Büyükelçi: Hindistan, Rusya pazarından ayrılan Batılı şirketlerin yerini doldurmaya hazır
Rusya'nın Hindistan Büyükelçisi Denis Alipov, Hint şirketlerinin Rusya'dan ayrılan ilaç ve diğer ürün üreticilerinin yerine geçmeye hazır olduklarını söyledi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T17:16+0300
2022-03-21T17:16+0300
ukrayna krizi
rusya
hindistan
şirket
yaptırım
batı
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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rus Büyükelçi Alipov, Hint şirketlerinin Rusya'dan ayrılan ilaç ve diğer ürün üreticilerinin yerine geçmeye hazır olduklarını söyledi.Alipov, “Batılı birçok şirketin Rusya pazarından ayrılması sonucu oluşan boşluklar birçok alanda, özellikle de ilaç sektöründe Hintli şirketler tarafından doldurulabilir” diye konuştu.Rus diplomat, Hindistan’ın bir ‘dünya eczanesi’ ve orijinal ilaçların ‘aynı orijinalleri kadar iyi’ olan kopyalarının (jeneriklerin) önde gelen üreticisi olduğunu vurguladı.‘Hindistan yeni uçak seferleri sayesinde Rusya'dan daha fazla turist kabul edebilir’Moskova ve Yeni Delhi’nin uçak seferlerinin sayısını artıracağını, Hindistan’ın Rusya’dan daha fazla turist kabul edebileceğini söyleyen Alipov, “Hindistan'ın yalnızca azami sayıda Rus turisti kabul etmekle kalmayıp, bu konuya ilgi göstereceğinden de eminim. Ne yazık ki Aeroflot'un düzenli uçuşları şimdilik askıya alındı, bu aşamada tüm ülkeler için genel bir durum” ifadelerini kullandı.Şu anda Moskova-Yeni Delhi seferlerini Air India havayolu şirketinin gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükelçi, uçuşların sayısının en kısa zamanda artırılacağını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/novak-abd-ve-ingilterenin-rus-petrolu-almaktan-vazgecmesi-rusyayi-cok-fazla-etkilemedi-1054920332.html
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rusya, hindistan, şirket, yaptırım, batı

Rus Büyükelçi: Hindistan, Rusya pazarından ayrılan Batılı şirketlerin yerini doldurmaya hazır

17:16 21.03.2022
© REUTERS / Yuri KadobnovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin- Hindistan Başbakanı Narendra Modi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Yuri Kadobnov
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Rusya'nın Hindistan Büyükelçisi Denis Alipov, Hint şirketlerinin Rusya'dan ayrılan ilaç ve diğer ürün üreticilerinin yerine geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Rus Büyükelçi Alipov, Hint şirketlerinin Rusya'dan ayrılan ilaç ve diğer ürün üreticilerinin yerine geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Alipov, “Batılı birçok şirketin Rusya pazarından ayrılması sonucu oluşan boşluklar birçok alanda, özellikle de ilaç sektöründe Hintli şirketler tarafından doldurulabilir” diye konuştu.
Rus diplomat, Hindistan’ın bir ‘dünya eczanesi’ ve orijinal ilaçların ‘aynı orijinalleri kadar iyi’ olan kopyalarının (jeneriklerin) önde gelen üreticisi olduğunu vurguladı.

‘Hindistan yeni uçak seferleri sayesinde Rusya'dan daha fazla turist kabul edebilir’

Moskova ve Yeni Delhi’nin uçak seferlerinin sayısını artıracağını, Hindistan’ın Rusya’dan daha fazla turist kabul edebileceğini söyleyen Alipov, “Hindistan'ın yalnızca azami sayıda Rus turisti kabul etmekle kalmayıp, bu konuya ilgi göstereceğinden de eminim. Ne yazık ki Aeroflot'un düzenli uçuşları şimdilik askıya alındı, bu aşamada tüm ülkeler için genel bir durum” ifadelerini kullandı.
Şu anda Moskova-Yeni Delhi seferlerini Air India havayolu şirketinin gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükelçi, uçuşların sayısının en kısa zamanda artırılacağını sözlerine ekledi.
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