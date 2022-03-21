https://tr.sputniknews.com/20220321/rus-fsk-sirketi-insaat-malzemesi-temini-icin-turk-sirketlerle-gorusuyor-1054914523.html

Rus FSK şirketi, inşaat malzemesi temini için Türk şirketlerle görüşüyor

Rus FSK şirketi, inşaat malzemesi temini için Türk şirketlerle görüşüyor

Rus FSK şirketi, Türkiye ve Çin’den şirketlerle, konut inşaatı için malzeme temini için görüşmeler yürüttüğü açıklamasında bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T13:41+0300

2022-03-21T13:41+0300

2022-03-21T13:41+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

inşaat

malzeme

tedarik

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Şirketin açıklamasında, daha önce Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve Çekya’dan birinci sınıf projeler için alınan mühendislik ekipmanı ve kaplama malzemeleri konusunda sıkıntı yaşandığı belirtildi.Açıklamada, “Projelerimizde açıklanan seviyede inşaat gerçekleştirmemizi sağlayacak muadil firmalar seçtik. Dünyanın önde gelen markalarının üretiminin yoğun hale geldiği Türkiye ve Çin’le işbirliği yapmak, yüksek kaliteyi korumamızı ve çalışma tempomuzu aynı seviyede tutmamızı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.Türk ve Çinli partnerlerle görüşmeler yürüttüğünü bildiren şirket, üretimini Rusya’da yerel hale getirmiş olan yabancı partnerlerle çalışmaya devam ettiği açıklamasında da bulundu.Bununla birlikte projelerde kullanılan malzemelerin en az yüzde 80’inin Rus menşeili olduğu da kaydedildi.

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rusya, türkiye, inşaat, malzeme, tedarik