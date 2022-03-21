https://tr.sputniknews.com/20220321/rus-fsk-sirketi-insaat-malzemesi-temini-icin-turk-sirketlerle-gorusuyor-1054914523.html
Rus FSK şirketi, inşaat malzemesi temini için Türk şirketlerle görüşüyor
Rus FSK şirketi, inşaat malzemesi temini için Türk şirketlerle görüşüyor
Rus FSK şirketi, Türkiye ve Çin’den şirketlerle, konut inşaatı için malzeme temini için görüşmeler yürüttüğü açıklamasında bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:41+0300
2022-03-21T13:41+0300
2022-03-21T13:41+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
inşaat
malzeme
tedarik
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Şirketin açıklamasında, daha önce Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve Çekya’dan birinci sınıf projeler için alınan mühendislik ekipmanı ve kaplama malzemeleri konusunda sıkıntı yaşandığı belirtildi.Açıklamada, “Projelerimizde açıklanan seviyede inşaat gerçekleştirmemizi sağlayacak muadil firmalar seçtik. Dünyanın önde gelen markalarının üretiminin yoğun hale geldiği Türkiye ve Çin’le işbirliği yapmak, yüksek kaliteyi korumamızı ve çalışma tempomuzu aynı seviyede tutmamızı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.Türk ve Çinli partnerlerle görüşmeler yürüttüğünü bildiren şirket, üretimini Rusya’da yerel hale getirmiş olan yabancı partnerlerle çalışmaya devam ettiği açıklamasında da bulundu.Bununla birlikte projelerde kullanılan malzemelerin en az yüzde 80’inin Rus menşeili olduğu da kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/kremlin-ukraynayla-baris-gorusmelerinde-isteyecegimiz-ilerleme-seviyesine-gelemedik-1054911055.html
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rusya, türkiye, inşaat, malzeme, tedarik
Rus FSK şirketi, inşaat malzemesi temini için Türk şirketlerle görüşüyor
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Rus FSK şirketi, Türkiye ve Çin’den şirketlerle, konut inşaatı için malzeme temini için görüşmeler yürüttüğü açıklamasında bulundu.
Şirketin açıklamasında, daha önce Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve Çekya’dan birinci sınıf projeler için alınan mühendislik ekipmanı ve kaplama malzemeleri konusunda sıkıntı yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, “Projelerimizde açıklanan seviyede inşaat gerçekleştirmemizi sağlayacak muadil firmalar seçtik. Dünyanın önde gelen markalarının üretiminin yoğun hale geldiği Türkiye ve Çin’le işbirliği yapmak, yüksek kaliteyi korumamızı ve çalışma tempomuzu aynı seviyede tutmamızı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.
Türk ve Çinli partnerlerle görüşmeler yürüttüğünü bildiren şirket, üretimini Rusya’da yerel hale getirmiş olan yabancı partnerlerle çalışmaya devam ettiği açıklamasında da bulundu.
Bununla birlikte projelerde kullanılan malzemelerin en az yüzde 80’inin Rus menşeili olduğu da kaydedildi.