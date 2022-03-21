https://tr.sputniknews.com/20220321/sehirlerarasi-otobuse-yuzde-20-zam-geliyor-1054905597.html

Şehirlerarası otobüse yüzde 20 zam geliyor

Şehirlerarası otobüse yüzde 20 zam geliyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs biletlerine yüzde 20 zam geleceğini söyledi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T09:12+0300

2022-03-21T09:12+0300

2022-03-21T09:12+0300

türkiye

otobüs

bilet

fiyat

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Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Yıldırım, zam sonrasında piyasaları takip edeceklerini kısa zamanda düzelme görünmediğini ifade etti.Akaryakıt fiyatlarının yanısıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, özellikle üçüncü köprü zorunluluğunun ‘yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini’ belirtti.Federasyon başkanı, zamların vatandaşları seyahatten uzaklaştırdığını savunarak şunları kaydetti: “Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre. Vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli. Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı.”

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otobüs, bilet, fiyat