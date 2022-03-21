https://tr.sputniknews.com/20220321/subatta-turist-sayisi-yuzde-186-artti-1054910894.html

Şubat'ta turist sayısı yüzde 186 arttı

Şubat'ta turist sayısı yüzde 186 arttı

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılına göre yüzde 11 azalan turist sayısı bu yıl şubatta 1 milyon 540 bin kişi oldu. İki aydı gelen yabancı ziyaretci... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ekonomi

türkiye

turist

turizm

şubat

kültür ve turizm bakanlığı

bulgaristan

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Şubat ayı turist istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186.5 artışla 1 milyon 545 bin olarak gerçekleşti.Şubat'ta yabancı ziyaretçi sayısı pandemi etkisinin görülmediği Şubat 2020’ye göre yüzde 11.1 düştü.Şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 128 bin 798 kişiyle birinci, Almanya 128 bin 663 bin kişiyle ikinci, İran ise 120.475 kişiyle üçüncü oldu.Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı şubatta, Şubat 2021’e göre yüzde 29, Şubat 2020’ye göre ise yüzde 4,7 arttı.Ocak'ta gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 281 bin olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220221/yabanci-turist-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-151-artti-1054072780.html

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ekonomi, türkiye, turist, turizm, şubat, kültür ve turizm bakanlığı, bulgaristan