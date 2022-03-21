https://tr.sputniknews.com/20220321/tarimsal-girdilerde-rekor-enflasyon--1054907961.html

Tarımsal girdilerde rekor enflasyon

Tarımsal girdilerde rekor enflasyon

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Ekim'de yıllık yüzde 29,58 ve aylık yüzde 4,17 arttı. Böylece tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T10:42+0300

2022-03-21T10:42+0300

2022-03-21T10:42+0300

ekonomi

tarım

enflasyon

rekor

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054067462_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_e4656c8e46e80c2570e0a625d07a5958.jpg

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Ekim'de aylık bazda 4,17 artarken, yıllık bazda yüzde 29,58 yükseldi.Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 artış gerçekleşti.Böylece, tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeks zirvesine çıktı.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış gerçekleşti.Bloomberg'in aktardığına göre, aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdiYıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220318/kiralar-bir-yilda-yuzde-84-artti-istanbuldaki-artis-enflasyonun-iki-katindan-fazla-1054859582.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarım, enflasyon, rekor, türkiye