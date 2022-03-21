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https://tr.sputniknews.com/20220321/tarimsal-girdilerde-rekor-enflasyon--1054907961.html
Tarımsal girdilerde rekor enflasyon
Tarımsal girdilerde rekor enflasyon
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Ekim'de yıllık yüzde 29,58 ve aylık yüzde 4,17 arttı. Böylece tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T10:42+0300
2022-03-21T10:42+0300
ekonomi
tarım
enflasyon
rekor
türkiye
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Ekim'de aylık bazda 4,17 artarken, yıllık bazda yüzde 29,58 yükseldi.Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 artış gerçekleşti.Böylece, tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeks zirvesine çıktı.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış gerçekleşti.Bloomberg'in aktardığına göre, aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdiYıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220318/kiralar-bir-yilda-yuzde-84-artti-istanbuldaki-artis-enflasyonun-iki-katindan-fazla-1054859582.html
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tarım, enflasyon, rekor, türkiye

Tarımsal girdilerde rekor enflasyon

10:42 21.03.2022
© AATarım Girdi Fiyat Endeksi yüzde 45.61 arttı
Tarım Girdi Fiyat Endeksi yüzde 45.61 arttı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Ekim'de yıllık yüzde 29,58 ve aylık yüzde 4,17 arttı. Böylece tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeks zirvesine çıktı
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Ekim'de aylık bazda 4,17 artarken, yıllık bazda yüzde 29,58 yükseldi.
Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 artış gerçekleşti.
Böylece, tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeks zirvesine çıktı.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış gerçekleşti.
Bloomberg'in aktardığına göre, aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.
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