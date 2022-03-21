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https://tr.sputniknews.com/20220321/tatbikat-sonrasi-13-nato-gemisi-stockholme-gidiyor--1054903845.html
İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor
İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor
NATO ülkelerine ait 13 savaş gemisinin Stockholm'e gittiği bildirildi. Gemilerden 9'unun Alman gemisi olduğu, 4 geminin Baltıklar'dan geldiği belirtildi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T05:15+0300
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dünya
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İsveç Aftonbladet gazetesinin haberine göre, çeşitli NATO ülkelerinden 13 savaş gemisi askeri tatbikatların ardından Stockholm'e gidiyor. Gazetenin İsveç ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, 9 Alman gemisi ve Baltıklardan 4 geminin Stockholm'e giden gemiler olduğu belirtildi. Aftonbladet'e göre, gemilerin hareketi Ukrayna'daki durumla ilgili değil. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazar günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna'ya desteklerini artırdıklarını söylemişti.
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nato, tatbikat, isveç, gemi

İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor

05:15 21.03.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO ülkelerine ait 13 savaş gemisinin Stockholm'e gittiği bildirildi. Gemilerden 9'unun Alman gemisi olduğu, 4 geminin Baltıklar'dan geldiği belirtildi.
İsveç Aftonbladet gazetesinin haberine göre, çeşitli NATO ülkelerinden 13 savaş gemisi askeri tatbikatların ardından Stockholm'e gidiyor.
Gazetenin İsveç ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, 9 Alman gemisi ve Baltıklardan 4 geminin Stockholm'e giden gemiler olduğu belirtildi.
Aftonbladet'e göre, gemilerin hareketi Ukrayna'daki durumla ilgili değil.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazar günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna'ya desteklerini artırdıklarını söylemişti.
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