https://tr.sputniknews.com/20220321/tatbikat-sonrasi-13-nato-gemisi-stockholme-gidiyor--1054903845.html

İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor

İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor

NATO ülkelerine ait 13 savaş gemisinin Stockholm'e gittiği bildirildi. Gemilerden 9'unun Alman gemisi olduğu, 4 geminin Baltıklar'dan geldiği belirtildi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T05:15+0300

2022-03-21T05:15+0300

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İsveç Aftonbladet gazetesinin haberine göre, çeşitli NATO ülkelerinden 13 savaş gemisi askeri tatbikatların ardından Stockholm'e gidiyor. Gazetenin İsveç ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, 9 Alman gemisi ve Baltıklardan 4 geminin Stockholm'e giden gemiler olduğu belirtildi. Aftonbladet'e göre, gemilerin hareketi Ukrayna'daki durumla ilgili değil. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazar günü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna'ya desteklerini artırdıklarını söylemişti.

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