https://tr.sputniknews.com/20220321/trafikte-cekicle-baska-bir-arac-surucusune-saldiran-kisinin-34-yila-kadar-hapsi-istendi-1054924317.html

Trafikte çekiçle başka bir araç sürücüsüne saldıran kişinin 34 yıla kadar hapsi istendi

Trafikte çekiçle başka bir araç sürücüsüne saldıran kişinin 34 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk hakkında, 7 farklı suçtan 34... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T17:10+0300

2022-03-21T17:10+0300

2022-03-21T17:10+0300

türkiye

trafik

saldırgan

ankara

çekiç

kırmızı ışık

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde trafikte seyreden Özgür Öztürk, iddiaya göre otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek kavşağa girdi. Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı. Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Özgür Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsüne saldırdı. Otomobilin içinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Özgür Öztürk, aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla çeken diğer sürücülerin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Öztürk, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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trafik, saldırgan, ankara, çekiç, kırmızı ışık