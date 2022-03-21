https://tr.sputniknews.com/20220321/traktor-ile-drift-yapti-ucuruma-yuvarlanmaktan-son-anda-kurtuldu-1054907757.html

Traktör ile drift yaptı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Traktör ile drift yaptı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda bir sürücü traktör ile 'drift' yapmak istedi. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü ise son anda... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T10:36+0300

2022-03-21T10:36+0300

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türkiye

drift

traktör

sakarya

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Sakarya'da bir sürücü traktörü ile karlı yolda drift yapmak istedi.Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220315/okul-bahcesinde-drift-yapanlara-27-bin-lira-ceza-1054730592.html

türkiye

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drift, traktör, sakarya