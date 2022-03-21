https://tr.sputniknews.com/20220321/traktor-ile-drift-yapti-ucuruma-yuvarlanmaktan-son-anda-kurtuldu-1054907757.html
Traktör ile drift yaptı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Traktör ile drift yaptı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda bir sürücü traktör ile 'drift' yapmak istedi. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü ise son anda... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T10:36+0300
2022-03-21T10:36+0300
2022-03-21T10:36+0300
türkiye
drift
traktör
sakarya
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Sakarya'da bir sürücü traktörü ile karlı yolda drift yapmak istedi.Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/okul-bahcesinde-drift-yapanlara-27-bin-lira-ceza-1054730592.html
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drift, traktör, sakarya
Traktör ile drift yaptı, uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı yolda bir sürücü traktör ile 'drift' yapmak istedi. Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu.
Sakarya'da bir sürücü traktörü ile karlı yolda drift yapmak istedi.
Bu esnada kontrolden çıkan traktör, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı.