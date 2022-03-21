https://tr.sputniknews.com/20220321/tren-hattindaki-ray-baglanti-parcalarini-calan-3-kisi-yakalandi-1054921093.html

Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

Tren hattındaki ray bağlantı parçalarını çalan 3 kişi yakalandı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Isparta-İzmir tren hattındaki ray bağlantı somun ve cıvatalarını çalan 3 kişi yakalandı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:52+0300

2022-03-21T15:52+0300

2022-03-21T15:52+0300

yaşam

türkiye

tren

ray

hırsızlık

isparta

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Isparta Keçiborlu'ya bağlı Aşağı Mahalle'de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, S.S., M.A ve E.A. isimli 3 kişinin, Isparta-İzmir tren hattındaki raylar üzerinde bulunan ray bağlantı somun ve cıvatalarını çaldığı tespit edildi.Şahıslar, Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla sökmüş oldukları 60 adet ray bağlantı cıvatası ve cıvataları sökmede kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/okuldan-tencere-tava-ve-caydanlik-caldi-1054912721.html

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türkiye, tren, ray, hırsızlık, isparta