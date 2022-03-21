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https://tr.sputniknews.com/20220321/tunus-cumhurbaskani-saidden-yolsuzlukla-ele-gecirilen-mallarin-iadesi-icin-genelge-1054902956.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge hazırladığını bildirdi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
kays said
tunus
genelge
yolsuzluk
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Cumhurbaşkanı Said, Tunus'un Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 66. yıl dönümü dolayısıyla Facebook hesabından görüntü paylaştı.Görüntüde, mali barışla ilgili genelge için ülke bağımsızlığının kutlandığı günü tercih ettiğini dile getiren Said, genelgeyle halkın yağmalanmış mallarının iadesinin hedeflendiğine dikkati çekti.Mali barışın hukukta bilinen bir prosedür olduğuna işaret eden Said, suçlu bulunanların yağmaladığı malların halka iade edeceğini söyledi.Geri alınacak malları halkın en yoksul kesiminden başlayarak dağıtacaklarını vurgulayan Said, ayrıca yerli şirketler ve yasa dışı spekülasyonla mücadeleye ilişkin iki genelge daha imzaladığını ifade etti.Tunus Cumhurbaşkanı Said, 28 Temmuz 2021'de ülkedeki yağmalanmış malları 13,5 milyar dinar (yaklaşık 5 milyar dolar) olarak açıklamıştı.
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kays said, tunus, genelge, yolsuzluk

Tunus Cumhurbaşkanı Said'den, yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge

01:43 21.03.2022
© REUTERS / Zoubeir SouissiTunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Zoubeir Souissi
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede yolsuzlukla ele geçirilen malların iadesi için genelge hazırladığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Said, Tunus'un Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 66. yıl dönümü dolayısıyla Facebook hesabından görüntü paylaştı.
Görüntüde, mali barışla ilgili genelge için ülke bağımsızlığının kutlandığı günü tercih ettiğini dile getiren Said, genelgeyle halkın yağmalanmış mallarının iadesinin hedeflendiğine dikkati çekti.
Mali barışın hukukta bilinen bir prosedür olduğuna işaret eden Said, suçlu bulunanların yağmaladığı malların halka iade edeceğini söyledi.
Geri alınacak malları halkın en yoksul kesiminden başlayarak dağıtacaklarını vurgulayan Said, ayrıca yerli şirketler ve yasa dışı spekülasyonla mücadeleye ilişkin iki genelge daha imzaladığını ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 28 Temmuz 2021'de ülkedeki yağmalanmış malları 13,5 milyar dinar (yaklaşık 5 milyar dolar) olarak açıklamıştı.
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