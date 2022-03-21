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https://tr.sputniknews.com/20220321/tunusta-tren-kazasi-en-az-65-yarali-1054913841.html
Tunus'ta tren kazası: En az 65 yaralı
Tunus'ta tren kazası: En az 65 yaralı
Tunus'ta tren kazası: En az 65 yaralı
2022-03-21T13:32+0300
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tunus
dünya
tren kazası
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Tunus'un kendisiyle aynı adı taşıyan başkentinde iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 65 kişi yaralandı. AFP ise yaralı sayısını en az 95 olarak verdi.
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Tunus'ta tren kazası: En az 65 yaralı

13:32 21.03.2022 (güncellendi: 13:41 21.03.2022)
© AFP 2022 / FETHI BELAIDTunus- Tren
Tunus- Tren - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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Tunus'ta iki trenin çarpışması sonucu en az 65 kişi yaralandı.
Tunus'un kendisiyle aynı adı taşıyan başkentinde iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 65 kişi yaralandı. AFP ise yaralı sayısını en az 95 olarak verdi.
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