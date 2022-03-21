Tunus'ta tren kazası: En az 65 yaralı
13:32 21.03.2022 (güncellendi: 13:41 21.03.2022)
© AFP 2022 / FETHI BELAIDTunus- Tren
© AFP 2022 / FETHI BELAID
Tunus'ta iki trenin çarpışması sonucu en az 65 kişi yaralandı.
Tunus'un kendisiyle aynı adı taşıyan başkentinde iki yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 65 kişi yaralandı. AFP ise yaralı sayısını en az 95 olarak verdi.
Tunis : Collision entre deux trains, des dizaines de passagers blessés https://t.co/MznVZU1qRT via @@webdo_tn #Tunisie— webdo (@webdo_tn) March 21, 2022