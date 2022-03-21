https://tr.sputniknews.com/20220321/vaka-sayisi-15-binin-altinda-1054928358.html
Vaka sayısı 15 binin altında
Vaka sayısı 15 binin altında
21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T20:05+0300
2022-03-21T20:05+0300
2022-03-21T20:05+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vaka sayısı 15 binin altında
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