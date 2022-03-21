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Vaka sayısı 15 binin altında
Vaka sayısı 15 binin altında
21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T20:05+0300
2022-03-21T20:05+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Vaka sayısı 15 binin altında

20:05 21.03.2022
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