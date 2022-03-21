https://tr.sputniknews.com/20220321/wsj-abd-suudi-arabistana-cok-sayida-patriot-bataryasi-gonderdi-1054904492.html

WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a geçen ay çok sayıda Patriot hava savunma sistemi bataryası gönderdiği iddia... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T06:58+0300

2022-03-21T06:58+0300

2022-03-21T06:58+0300

dünya

abd

patriot

suudi arabistan

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkililer, söz konusu transferin geçen ay gerçekleştirildiğini belirtti.Yetkililer, Riyad yönetiminin Yemen'deki İran destekli Husilerin özellikle dron ve füze saldırılarına karşı Washington'dan uzun süredir Patriot hava savunma sistemi talep ettiğini fakat talebin uzun süren güvenlik protokolleri nedeniyle ancak karşılanabildiğini kaydetti.Kaç Patriot bataryasının Suudi Arabistan'a teslim edildiği, teslimatın tam olarak ne zaman ve ne şekilde yapıldığına dair detaylara yer verilmedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetime gelmesinin ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde zaman zaman tıkanıklıklar yaşanmış, son olarak geçen ay Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Biden ile telefonda görüşmediği iddia edilmiş ancak Beyaz Saray bu iddiayı yalanlamıştı.

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abd, patriot, suudi arabistan