https://tr.sputniknews.com/20220321/yargitaydan-emsal-karar-erkek-cezaevine-girse-de-nafaka-odemeye-devam-edecek-1054921278.html

Yargıtay’dan emsal karar: Erkek cezaevine girse de nafaka ödemeye devam edecek

Yargıtay’dan emsal karar: Erkek cezaevine girse de nafaka ödemeye devam edecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz başvurusunu değerlendirdiği kararında erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının, yoksulluk... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:56+0300

2022-03-21T15:56+0300

2022-03-21T15:56+0300

türkiye

istinaf mahkemesi

mahkeme

boşanma

nafaka

türkiye

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Yargıtay, boşanma davasının temyiz başvurusunu değerlendirdiği kararında, erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceğine hükmetti. Bir boşanma davasında kusurlu bulunan erkeğin, yoksulluk nafakası ödemesine karar verildi. Nafakayı yetersiz bulan kadın ile kusursuz olduğunu öne süren erkek karara istinaf mahkemesinde itiraz etti.Bölge Adliye Mahkemesi, davalı erkeğin cezaevinde hükümlü bulunduğu, yapılan araştırmada geliri ve mal varlığının bulunmadığı gerekçesiyle davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verdi. Karar davacı kadın tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.'Cezaevinde olsa da nafaka ödemeye devam edecek'Yargıtay kararında, davalı erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olmasının yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemeyeceği vurgulandı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220319/yargitay-urun-degisimi-talebini-reddeden-mahkeme-kararini-bozdu-1054876877.html

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istinaf mahkemesi, mahkeme, boşanma, nafaka, türkiye