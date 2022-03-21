https://tr.sputniknews.com/20220321/yazar-guzel-buyuk-etkiler-cogu-zaman-hic-tahmin-etmediginiz-kucuk-gelismelerden-dogar-1054918576.html

Yazar Güzel: Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar

Yazar Güzel: Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar

Yazar Güzel, “Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar. Kendi halinde bir terzinin otobüste hakkını savunarak yerini... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:07+0300

2022-03-21T15:07+0300

2022-03-21T15:08+0300

görüş

yazar

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Yazar Mehmet Güzel, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“İçsel motivasyonum insanlarda farkındalık yaratmak” diyen ve ‘Görünmeyeni Görebilmek’ adlı kitabına ilişkin konuşan Güzel, şunları söyledi:Güzel, şöyle devam etti:“Bir çok insanın, yaşından, sosyal konumundan, iş hayatındaki mevkiisinden, mesleğinden bağımsız olarak yapabileceklerini ve etki alanlarını fark etmediği görüşündeyim. Bu konuda az da olsa başarılı örnekler de mevcut. İşte bu az sayıdaki örnekten yola çıkarak hem ülkemize hem insanlığa, hem de kişilerin kendilerine katma değer sağlamayı hedefliyorum. Bir kitap, bir ülkeye ya da insanlığa katkı sağlayabilir mi? Bilemem ama umut ederim. Aksi takdirde kitabın temel amacını inkar etmiş olurum. Daha önce hangi kitaptan kimlerin nasıl etkilenip nasıl etkiler yarattığını tam olarak bilmemize imkan yok. Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar. Kendi halinde bir terzinin otobüste hakkını savunarak yerini vermemesinin insanlık tarihini kalıcı olarak nasıl değiştirdiğini, bir otomobil tamircisinin bulduğu yöntemin yüzbinlerce anne ve bebeğin hayatını nasıl kurtardığını, bir çocuğun sorduğu sorunun zamanın ötesinde nasıl bir buluşa vesile olduğunu kitap içerisinde okuyacaksınız. Neden bir kitabın destek olduğu birisi büyük etkiler yaratmasın?”“Neyi bilmediğimizi tespit etmemiz ve hangi yolda yürüyeceğimizi anlamamız gerekiyor” diyen Güzel, “Acil olmayan işleri zaman zaman acil işler statüsüne geçirip acil kutusunu öyle bir dolduruyoruz ki günün 24 saati bize yetmiyor. Zaman yönetimine odaklanmak gerekir” şeklinde konuştu:

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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yazar