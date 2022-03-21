Yazar Güzel: Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar
15:07 21.03.2022 (güncellendi: 15:08 21.03.2022)
© SputnikYazar Mehmet Güzel
© Sputnik
Yazar Güzel, “Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar. Kendi halinde bir terzinin otobüste hakkını savunarak yerini vermemesinin insanlık tarihini kalıcı olarak nasıl değiştirdiğini, otomobil tamircisinin bulduğu yöntemin yüzbinlerce anne ve bebeğin hayatını nasıl kurtardığını kitap içerisinde okuyacaksınız” dedi.
Yazar Mehmet Güzel, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“İçsel motivasyonum insanlarda farkındalık yaratmak” diyen ve ‘Görünmeyeni Görebilmek’ adlı kitabına ilişkin konuşan Güzel, şunları söyledi:
“Kitabı yazmaktaki amacım koçluğa olan ilgi ile arttı. İnsanlara destek olmayı sevmek ve bunun yeni yöntemlerini bulmak daha fazla kitleye ulaşmak beni motive etti. Yapmış olduğum koçluk seansları sonrasında insanların daha çok hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğuna dair fikirlerim olgunluk kazandı.”
Güzel, şöyle devam etti:
“Bir çok insanın, yaşından, sosyal konumundan, iş hayatındaki mevkiisinden, mesleğinden bağımsız olarak yapabileceklerini ve etki alanlarını fark etmediği görüşündeyim. Bu konuda az da olsa başarılı örnekler de mevcut. İşte bu az sayıdaki örnekten yola çıkarak hem ülkemize hem insanlığa, hem de kişilerin kendilerine katma değer sağlamayı hedefliyorum. Bir kitap, bir ülkeye ya da insanlığa katkı sağlayabilir mi? Bilemem ama umut ederim. Aksi takdirde kitabın temel amacını inkar etmiş olurum. Daha önce hangi kitaptan kimlerin nasıl etkilenip nasıl etkiler yarattığını tam olarak bilmemize imkan yok. Büyük etkiler çoğu zaman hiç tahmin etmediğiniz küçük gelişmelerden doğar. Kendi halinde bir terzinin otobüste hakkını savunarak yerini vermemesinin insanlık tarihini kalıcı olarak nasıl değiştirdiğini, bir otomobil tamircisinin bulduğu yöntemin yüzbinlerce anne ve bebeğin hayatını nasıl kurtardığını, bir çocuğun sorduğu sorunun zamanın ötesinde nasıl bir buluşa vesile olduğunu kitap içerisinde okuyacaksınız. Neden bir kitabın destek olduğu birisi büyük etkiler yaratmasın?”
“Neyi bilmediğimizi tespit etmemiz ve hangi yolda yürüyeceğimizi anlamamız gerekiyor” diyen Güzel, “Acil olmayan işleri zaman zaman acil işler statüsüne geçirip acil kutusunu öyle bir dolduruyoruz ki günün 24 saati bize yetmiyor. Zaman yönetimine odaklanmak gerekir” şeklinde konuştu:
“Görünmeyeni Görebilmek çok kavramsal bir yetkinliği, yapısal bir şekilde edinilmesine kılavuzluk ediyor. Yapısal aksiyonları da bizlere çok yakın olaylarla anlatıyor. Aksiyonların uygulandığı, uygulanmadığı gerçek olayları ve etkilerini açık ve sade bir dille anlatıyor. Sizin gitmeniz gereken yolu belirlemek ve sizin adınıza bir seçim yapmak gibi bir hadsizliği içermiyor. Kitabın yönlendirmeleri kendi yolunuzu seçmek ve adımlarınızı atmak konusunda destek oluyor. Kitap kişisel gelişimi bir çok farklı alandaki gelişim örnekleri ile destekliyor. Kitabın temel mesajı, işletme yönetimi, girişimcilik, proje yönetimi, insan yönetimi, finansal yönetim, iklim değişikliği, koçluk, spor, tarih, istatistik, astronomi, arkeoloji gibi bir çok alanda somut örnek ve vakalardan besleniyor.”