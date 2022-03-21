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Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu
Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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met gala, фото, kim kardashian, ryan reynolds

Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu

12:26 21.03.2022 (güncellendi: 12:31 21.03.2022)
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Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın 2022 teması belirlendi.
© AP Photo / Charles SykesPandemi sebebiyle 2020 yılında iptal edilen Met Gala etkinliği, 2021 yılında sıkı tedbirler altına gerçekleşti.
Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Charles Sykes
Pandemi sebebiyle 2020 yılında iptal edilen Met Gala etkinliği, 2021 yılında sıkı tedbirler altına gerçekleşti.
© AP Photo / Evan AgostiniSimsiyah tulumuyla Kim Kardashian, Audrey Hepburn ilhamını taşıyan ışıltılı elbisesiyle Kendall Jenner ve yeni saç stiliyle dikkat çeken Billie Eilish, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Şimdi, bu yılın Met Gala'sı konuşulmaya başlandı.
Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Evan Agostini
Simsiyah tulumuyla Kim Kardashian, Audrey Hepburn ilhamını taşıyan ışıltılı elbisesiyle Kendall Jenner ve yeni saç stiliyle dikkat çeken Billie Eilish, etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Şimdi, bu yılın Met Gala'sı konuşulmaya başlandı.
© AFP 2022New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala, yılın en sansasyonel moda anlarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda büyük bir bağışın toplanmasına öncülük ediyor.
Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022
New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala, yılın en sansasyonel moda anlarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda büyük bir bağışın toplanmasına öncülük ediyor.
© AP Photo

NTV'nin aktardığına göre, bu yılın teması ise 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor.

NTV&#x27;nin aktardığına göre, bu yılın teması ise &#x27;Amerika&#x27;da: Modanın Antolojisi&#x27; (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo

NTV'nin aktardığına göre, bu yılın teması ise 'Amerika'da: Modanın Antolojisi' (In America: An Anthology of Fashion). 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın uzantısı olan tema, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Tasarımcılar bu tema üzerinden ünlü isimler için en şık kıyafetleri tasarlıyor.

© AP Photo / Charles SykesBu seneki Met Gala’nın ev sahipleri Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King ve Lin-Manuel Miranda olarak açıklandı. 2 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.
Yılın moda olayı Met Gala'nın teması belli oldu - Sputnik Türkiye
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© AP Photo / Charles Sykes
Bu seneki Met Gala’nın ev sahipleri Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King ve Lin-Manuel Miranda olarak açıklandı. 2 Mayıs günü gerçekleşecek olan etkinlikte kimlerin boy göstereceği ise her sene olduğu gibi merak konusu.
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