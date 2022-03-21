https://tr.sputniknews.com/20220321/yok-baskani-ozvar-hastanelerdeki-hekim-sayisi-kontenjanlarini-artirmak-gibi-bir-gundemimiz-yok-1054916258.html

YÖK Başkanı Özvar: Hastanelerdeki hekim sayısı kontenjanlarını artırmak gibi bir gündemimiz yok

YÖK Başkanı Özvar: Hastanelerdeki hekim sayısı kontenjanlarını artırmak gibi bir gündemimiz yok

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Eğer hekim sayısında ciddi bir azalma, ihtiyaç hissedilir ve görülürse gerekli çalışmayı başlatabiliriz"... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T14:12+0300

2022-03-21T14:12+0300

2022-03-21T14:12+0300

türkiye

türkiye

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yükseköğretim kurulu (yök)

erol özvar

kontenjan

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gazetecilerin sorularını yanıtladı."Araştırma Üniversiteleri Destek Programı"nın uygulamaya alındığını hatırlatan Özvar, program çerçevesinde belirlenen üniversitelerin mevzuatının diğerlerinden biraz daha farklılaşacağını belirtti.Özvar, YÖK tarafından Ukrayna'daki Türk vatandaşı üniversitelilere yatay geçiş kolaylığı ve özel öğrencilik imkanı verilmesine yönelik endişelerin bulunduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:Üniversitelerin kontenjanları, öğrencilerin ikametgahı ve diğer değişkenlerin dikkate alınarak başvuruların yapılabileceğini aktaran Özvar, başvuru ve kayıtlarla ilgili pek çok şeyin bu hafta netleşeceğini söyledi.Özvar, bu öğrenciler için gerekirse ekstra bazı dersler verilebileceğini ve vizelerde diğer öğrencilere verilen haklardan da istifade edebileceğini dile getirerek, "Bu öğrencileri bir siyaset malzemesi yapmamak lazım, buna çok dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.'Tıp fakültelerinde eğitim hızlandırılması kaliteyi düşürebilir'Tıp fakültelerinde doktor sayısının az olması nedeniyle sağlık hizmetlerinde birtakım aksaklıkların yaşandığı iddiasına ve yeni mezun olan öğrencilerin daha hızlı hasta bakabilmesi sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik soru üzerine Özvar, eğitimin hızlandırılmasının eğitimin kalitesini düşürebileceğini söyledi.Özvar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) kontenjan sayısının, üniversitelerin eğitim öğretim ve uygulamalarını aksatmayacak şekilde, imkanlar ölçüsünde artırılabileceğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:'Boğaziçi'ne atanan rektöre öncelikle saygı duymak ve yardım etmek lazım'Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara yönelik soru üzerine Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde rektörler, dekanlar, bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanlarının nasıl atanacağının Anayasa ve yönetmeliklerde açık ve net belirtildiğini belirtti.Özvar, buna bütün öğretim elemanlarının saygı göstermesi gerektiğini, rektörlerin nasıl seçileceğiyle ilgili tartışmanın da yapılabileceğini ifade ederek, "Dolayısıyla benim ilk beklentim, göreve atanmış rektöre öncelikle yardım etmek, saygı duymak lazım. Doğrusu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün üniversite için fevkalade önemli gayret içerisinde olduğunu, bu üniversiteyi daha ileri taşıma için mücadele ettiğini biliyorum" açıklamasını yaptı.Boğaziçi Üniversitesinin daha fazla akademik üretkenlik ve araştırma gayreti içerisinde olmasını beklediklerini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özvar, bu tartışmaların daha fazla uzamasını istemediklerinin altını çizdi.Özvar, Yükeköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajın kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine, barajın kaldırılmasının "öğrencilerin sınavsız ve başarısız kontenjanlara girmesi" anlamına gelmediğini vurguladı.'Doktoralı araştırmacı açığı devam ediyor'Üniversitelerde ne kadar akademisyen açığı bulunduğuna yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Özvar, "Doktoralı araştırmacı açığının devam ettiğini ifade etmeliyim. Bu sadece üniversitelerde istihdam edilebilmeleri açısından değil, kamu sektöründe ve özel sektörde de doktorasını tamamlamış uzmanlara ve araştırmacılara hala ihtiyaç vardır" dedi.Özvar, üniversitelere doktoranın bitimine kadar devam eden araştırma görevliliği statüsü verildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

https://tr.sputniknews.com/20220317/yok-baskani-ozvar-ukraynadan-yatay-gecis-ve-ozel-ogrencilik-icin-3-bin-583-kisi-basvurdu-1054801914.html

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türkiye, eğitim, tıp, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, kontenjan