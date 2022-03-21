https://tr.sputniknews.com/20220321/zeytin-toplamaya-gitti-15-aydir-kayip-1054908536.html

Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp

Zeytin toplamaya gitti, 15 aydır kayıp

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeğeni ve arkadaşı ile 22 Aralık 2020'de zeytin toplamaya gittiği bahçeden dönmeyen 33 yaşındaki Hakkı Gençoğlu'ndan hala haber... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

aydın

germencik

incirliova

genç

zeytin

kayıp

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Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, 22 Aralık 2020'de, Germencik'teki ablasını ziyarete gitti. Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bahçeye zeytin toplamaya gitti. Akşam saatlerinde bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp geleceğini söyleyen adam, geri dönmedi. Gençoğlu, uzun süre dönmeyince yeğeni ve arkadaşı da ailesine haber verdi. Kaybolduğu bölgede gece saatlerine kadar şahsı arayan aile, sonuca varamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama yapıldı ancak ize rastlanmadı. Jandarma ekipleri, şahsın kaybolmadan önce zeytin topladığı yeğeni ve arkadaşını gözaltına alırken, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.15 aydır bulunamayan kardeşini her yerde aradığını dile getiren ağabey Metin Gençoğlu, "Aldığımız her bilgiyi değerlendiriyoruz. Aydın'ın ilçeleri ve çok sayıda ile giderek kardeşimi aradım ama bulamadım. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Ne ölüsünü bulabildik ne de dirisini. Hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Aylardır perişan olduk. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Sürekli jandarma ile irtibat halindeyiz ama bir gelişme yok. Kardeşimi buluna kadar aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220310/7-yildir-kayip-olan-kisinin-cesedi-bulundu-oldurup-gomup-uzerini-betonla-ortmusler-1054586650.html

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aydın, germencik, incirliova , genç, zeytin, kayıp