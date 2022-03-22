https://tr.sputniknews.com/20220322/-besiktasin-yeni-teknik-direktoru-valerien-ismael-oldu-1054957443.html
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T18:08+0300
2022-03-22T18:08+0300
2022-03-22T18:23+0300
spor
beşiktaş
teknik direktör
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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçirilen Önder Karaveli'den istediği sonuçları alamayan Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışında sona geldi. Siyah-Beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı bu hafta İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak. Ismael ayrıca takımla çalışmalara çıkacak.Beşiktaş milli ara dönüşünde 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Valerien Ismael de takımın başında yerini alacak.
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beşiktaş, teknik direktör
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu
18:08 22.03.2022 (güncellendi: 18:23 22.03.2022) Abone ol
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçirilen Önder Karaveli'den istediği sonuçları alamayan Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışında sona geldi. Siyah-Beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı bu hafta İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak. Ismael ayrıca takımla çalışmalara çıkacak.
Beşiktaş milli ara dönüşünde 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Valerien Ismael de takımın başında yerini alacak.