https://tr.sputniknews.com/20220322/-besiktasin-yeni-teknik-direktoru-valerien-ismael-oldu-1054957443.html

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

teknik direktör

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Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçirilen Önder Karaveli'den istediği sonuçları alamayan Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışında sona geldi. Siyah-Beyazlılar, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.46 yaşındaki Fransız çalıştırıcı bu hafta İstanbul'a gelecek ve resmi imzayı atacak. Ismael ayrıca takımla çalışmalara çıkacak.Beşiktaş milli ara dönüşünde 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Valerien Ismael de takımın başında yerini alacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, teknik direktör